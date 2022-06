Entre el círculo empresarial circulan comentarios sobre la postura de Juan Enrique Oviedo Garza, quien se fue con todo contra ex priistas que aventaron el arpa y ahora presumen que están con MORENA, apoyando a quien figura que candidato a gobernador, de pillos y traidores no los bajo.

Citó el caso de JW, Pipo y otros más que por años vivieron de la ubre oficial y hoy ya no quieren nada con el PRI, dice que ese tipo de personas cavaron su tumba política, ni los verdaderos simpatizantes de MORENA lo quieren, es decir solo los van a aprovechar por los tiempos políticos.

"Todos queremos un cambio verdadero pero con ese tipo de personas ni pensar, es gente que nunca ha hecho nada por la ciudad, pasan de un puesto a otros, pero ahora bajo el cobijo de otro partido, lo único que muestran es que quieren seguir viviendo del erario público, les asusta trabajar" señala.

En su caso recuerda que pasó de ser líder sindical a empresario del sector turístico, así como muchos otros que ven de mala forma aquellos priistas que ahora se hicieron a un lado y van por MORENA, pero insiste es gente plenamente identificada y ni en ese partido van a tener oportunidad.

Por el lado social, Armando García Grimaldo, líder de ls UCD Nacional, sigue tocando puertas para agilizar la legalización de unidades chuecas, viajó a los diez municipios de la región centro incluyendo Monclova para pedir a alcaldes se sumen y participen en este proceso, es decir agilizarlo.

Dice que los municipios serán beneficiados una parte de lo recaudado por la federación se va a regresar y se aplique en pavimentación y bacheo, por lo tanto moralmente tienen el compromiso de responder a la propuesta, es cuestión de analizar el costo beneficio para ver a realidad.

Hasta la fecha la UCD Nacional es la única organización que se ha preocupado por agilizar la regularización, dice que si se quiere concluir en diciembre el REPUVE tiene que regularizar mínimo 300 unidades diarias pero actualmente son cerca de 30 cifra en realidad muy pero muy baja.

"Ya fui a todos los municipios de la región centro, los alcaldes me atendieron, si vi interés en ellos por sumarse, les va a llegar un dinero extra y que mejor que agilizar, ahora es cuestión de que se pongan de acuerdo con el RENAVE para juntos encontrar solución a este problema" dijo.

Por otro lado, el líder de los macheteros Octaviano González Cruz, dice que el alcalde tendrá serios problemas para recuperar la plaza Víctor Blanco, que la juventud de hoy conoce como la fayuca, con el paso de los años se ha creado una serie de intereses en un pequeño grupo.

Señala que hay personas que acapararon hasta cinco espacios, colocaron infraestructura pero no abren, si alguien quiere instalarse, el supuesto dueño le cobra cierta cantidad mensual por renta, porque no los venden, es decir hacen negocio con un espacio público, eso no se vale.

Ante este panorama insiste que no será fácil que el alcalde consiga recuperar la plaza pública, para ello se necesita actuar por el lado legal, nadie puede adueñarse ni tener secuestrado un espacio propiedad del municipio, en este caso se tiene que aplicar mano dura y terminar con esa corrupción.

"El alcalde Mario Dávila, cuenta con todo el respaldo de nuestra organización para recuperar ese paseo público, no se pude tolerar que hagan negocio o se sientan dueño de la plaza, ese lugar forma parte del proyecto del Centro Histórico por lo tanto ya no deben dejarlo secuestrado" apuntó.

