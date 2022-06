Es correcta la postura del presidente de la CMIC Eugenio Williamson Iribarren, cuando dice que es tiempo de vincular escuela-industria, de esa manera preparar tanto técnicos como profesionales en base a las necesidades de la cadena productiva, de esa manera al egresar tengan opción de empleo.

Incluso señala que es la manera de evitar que talentos migren de la región, cuando un joven sale a estudiar fuera ya no regresa, eso en cierto momento puede convertirse en problema para el sector productivo, además se corre el riesgo de convertirnos en tierra de viejos, eso puede ocurrir en unos años más.

"Si que es serio el panorama que se presenta en la región, por esa razón es urgente la vinculación escuela-industria, de manera paralela atraer más inversión, ya no es posible mantenerse en las condiciones actuales, el desempleo sigue a la alza y no hay oferta de trabajo" señala.

Ojala y haya respuesta a este reclamo, es verdad no solo estudiantes migran de la región, hay jóvenes que por falta de oportunidad de trabajo, se van a Ramos Arizpe, o Saltillo, en busca de mejorar su calidad de vida,, esperemos que en los próximos días se tengan buenas noticias.

Del lado Sindical, el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, insiste en su llamado para que familias hagan buen uso de la energía eléctrica, por el alto costo y por las elevadas temperaturas que obligan al uso de aparatos de aire, nadie puede estar en casa sin esos aparatos.

Señala que en su punto de vista es correcto que el gobierno federal elimine el horario de verano que no arroja resultados positivos, la gente lega más temprano a casa y lo primero que hace es encender los aparatos de aire, y no se toma en cuenta que después de las siete y hasta las once de la noche la tarifa es más pesada.

"Eso por la llamada hora pico, incluso hay empresarios que decidieron, paralizar actividades en ese lapso de tiempo, está comprobado que el precio de la tarifa es el doble, lo que representa más gasto, ante ello es obligado reflexionar en el tema y economizar lo más que se pueda" dijo.

Y tiene razón el vocero, porque después de todos esos argumentos hay otro factor no se conoce si se continúa o no aplicando el subsidio de verano, desde la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal, no hay información, en todas las dependencias es lo mismo, tenemos instrucciones de no dar información.

En temas cetemistas Mario Dante Galindo Montemayor, señala que por la vorágine del tiempo, no se ha vuelto a tocar el tema de la inversión del IMSS en la construcción de una clínica al norte de la ciudad, tampoco de la ampliación de urgencias y quirófanos, todo sigue en espera.

Mientras el derechohabiente es quien paga los platos rotos, un pésimo servicio, que incluye falta de medicamento, muchas de las ocasiones el paciente debe comprar el medicamento., no puede correr el riesgo de complicaciones en su salud por no recibir el tratamiento del médico.

Por ello dice que es tiempo que todos los sectores, hagan un frente común, para exigir resultados positivos, cámaras empresariales, sindicatos y fuerzas vivas de la ciudad como uno solo salir a la calle y exigir a quien corresponda que agilicen la llegada del recurso para esos fines.

"No podemos seguir con las manos cruzadas, es tiempo de actuar, está comprobado que la clínica siete ya no tiene condiciones para cubrir la demanda, la clínica al norte de la ciudad es obligada su construcción, hay que seguir todos en este mismo camino por ser la única forma de encontrar resultados" indicó.

Nos leemos mañana..