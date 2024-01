Esperan confirmen visita de AMLO a la carbonífera

Al conocer que existe interés del Presidente López Obrador, por visitar la región carbonífera y entregar los cuerpos de los mineros que fallecieron en la Mina el Pinabete, obreros dicen que deben de organizarse y hacer acto de presencia para pedirle solución al problema de AHMSA.

En ese sentido se mueven las redes sociales, incluso hasta esposas de trabajadores muestran disposición por desplazarse a la carbonífera y ser parte del contingente que intenten platicar con el mandatario, coinciden que es una oportunidad que no pueden desaprovechar y ver que se puede hacer.

Por otro lado hay quienes dicen que el Presidente no los va a recibir que es falsa la versión que deja acercarse a los mexicanos, ya ni los vidrios de la suburban baja, menos los va atender que sería un viaje sin importancia pero también es cierto nada se pierde con intentar acercarse.

La verdad que los trabajadores siguen tensos, porque el tiempo avanza y no hay absolutamente nada de solución, incluso ya son diez meses que dejaron de recibir salario y prestaciones, que como va la cosa fácilmente se llegará al año, al menos es lo que se comenta entre la raza.

En otro tema, la versión de que Roberto Hernández Terrazas, se reunirá con el conciliador del Concurso Mercantil, obligó a Leija, a decir que nada tiene que hacer desde el momento que no es trabajador, que el ex secretario general recibe órdenes del Senador Napoleón Gómez Urrutia.

Y recuerda que en dos ocasiones, Gómez Urrutia, intentó involucrarse dentro de ese proceso pero un juez le dio marcha atrás, por supuesto que como siempre lo hace se amparó pero sigue igual, no tiene nada que hacer es un tema legal, por ello mueve otras cartas para desestabilizar.

El dirigente sindical, señala que si tiene reuniones con el conciliador Víctor Manuel Aguilera, quien le dice que hay avances pero sin aclarar el estado real en que se encuentra el proceso, mientras los trabajadores ya quieren solución, se encuentran en una situación muy pesada.

"Ya no se puede seguir en las condiciones actuales, es urgente que suelten información para tranquilizar el ambiente social, en cualquier momento la cosa puede tronar en el tema social, poco a poco se acaba la paciencia, por esa razón seguiré reuniéndome con el conciliador que tiene información real" apuntó.

Por el lado social, el proceso de regularización avanza muy lento, se alcanza a ver que no hay dinero para pagar, cuestión de recordar que un buen número de esos propietarios o bien trabajan en AHMSA o en prestadoras de servicio, entonces como que no les alcanza para pagar la legalización.

En este sentido el coordinador regional del Repuve Alejandro Pérez Fernández, dijo que se cuenta con suficiente infraestructura para atender la demanda que se presente, e insiste que antes de pagar primero se presenten al módulo que se localiza en el estacionamiento del aeropuerto Venustiano Carranza.

Lo anterior a efecto de verificar que la unidad no trae inconsistencia que impida ese proceso, sobre todo fecha de ingreso al país debe de ser hasta el 19 de octubre del 2021 si entraron después no será posible legalizarlos, también no tenga reporte de robo o siniestro en los Estados Unidos.

Esa recomendación se hace luego de que en el transcurso de la legalización decenas de unidades han quedado fuera por esos detalles, es cierto si se regresa el dinero pero tienen que esperar días para su reintegración por esa razón insiste que primero consulten y después paguen.

Nos leemos mañana..