Exacto el comentario de Gerardo Mireles Castillo, el Secretario General de la Sección 147 cuando recuerda que el fondo de pro huelga es del trabajador, que no interviene la pensión alimenticia, por lo tanto ya es moral si un obrero separado comparte parte de ese recurso anual.

Dijo que es importante aclarar las cosas tomando en cuenta que muchas veces acuden al recinto sindical esposas que van a reclamar el porcentaje estipulado en la pensión alimenticia pero no hay nada que hacer, por ello se les exhorta a no acudir, el trato sindical es directo con el trabajador.

Recuerda que en la planta Uno de AHMSA hay obreros que tienen pensión alimenticia, es un proceso legal, la organización sindical no tiene nada que ver en ese asunto, es de carácter familiar y en ocasiones las ex esposas quieren que el sindicato intervenga pero nada se puede hacer.

"La recomendación es que recuerden, el fondo de pro huelga corresponde al porcentaje fuera de pensión, es decir no se incluye, es común que cada año arriben al recinto pero lo correcto es arreglar ese asunto de manera familiar, el sindicato no tiene nada que hacer en ese caso" apuntó.

Por el rumbo de la 288, un grupo de 45 trabajadores que se encontraban en resguardo domiciliario regresan a laborar a la planta dos de Altos Hornos de México, son trabajadores de 60 o más años de edad y que por causas de la pandemia sanitaria tuvieron que irse a casa.

En este sentido el vocero Julio Cesar Aguilera Silva, dice que a partir del lunes esos obreros se reactivan en sus respectivos departamentos después de varios meses de permanecer en casa, son personas que para autoridades sanitarias son propensos al virus del COVID, calificados como vulnerables.

Por ello se fueron a casita pero a partir del lunes ya estarán laborando de manera normal, de acuerdo a la programación de la empresa que notificó al sindicato, la decisión de retornarlos a trabajar fue por bajar de manera considerable la estadística de contagios y eso permite su regreso.

Dijo que esos obreros serán orientados en cuanto a las medidas sanitarias que se aplican en el interior de AHMSA dos a efecto de que los tomen en cuenta, aunque los contagios e redujeron es obligado mantener aplicados los protocolos sanitarios es la manera de colaborar en el combate a la pandemia sanitaria.

Por el lado de la CTM de Frontera ayer se conoció que la empresa Nemac paro toda actividad en Rusia, y eso levantó comentarios entre los trabajadores de esa fábrica, el temor se alimenta por la incertidumbre que existe ante el conflicto bélico entre ese país y Ucrania.

Hay quienes dicen que eso no importa que Rusia está en el otro mundo pero no hay duda que puede impactar en el resto del mundo y por supuesto México no puede ser la excepción por esa razón hay que retomar la versión de Mario Galindo, el dirigente de la Federación Frontera que exhortó a mantener la calma.

Lo bueno de todo que se mantienen activas las fuentes de trabajo que genera esa empresa, no hay planes de recortar personal, Nemac, aguantó la pandemia sanitaria, cuando prácticamente la industria en general se paralizó al ordenar autoridades resguardo domiciliario.

Muy atentos de este asunto, y de resto de las empresas que presentan problemas, es cierto poco a poco se pastorea al virus, gracias a investigaciones científicas pero el daño ya está hecho, hay que seguir colaborando con autoridades y combatir en poco tiempo la pandemia sanitaria, que deja historia mundial.

Nos leemos mañana..