FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco movida en el tema sindical, por aquello de que siguen los reclamos de trabajadores que insisten primero sus hijos, pero la verdad nada se puede hacer así se establece en la reforma laboral y no hay de otra más que cumplir con la ley.

Incluso hoy antes del mediodía Leija, convocó a conferencia de prensa, eso es bueno que terminar con una serie de rumores que circularon la semana pasada y confunden a los obreros por esa razón es acertado aclarar las cosas y terminar con esos comentarios de todo tipo.

Por otro lado, se maneja la versión de que trabajadores contemplan acudir al recinto sindical a preguntar que onda con el bono, que no se está pagando lo que corresponde que la empresa maquila a otra compañía y que eso impide cubrir el porcentaje que corresponde.

Otros dicen que se organizan para protestar, es decir salir a la calle, pero son cosas que circulan entre la raza, solo el tiempo va a dar la razón a quien la tiene de eso no hay duda, por lo tanto lo mejor es esperar que pasen los días porque como dice el viejo refrán: las calabazas en el camino se acomodan.

Y por la CTM también hay comentarios en el sentido de que empresas se niegan a contratar personal de compañías prestadoras de servicio, califican esa mano de obra como muy poco probable para formar parte de su plantilla, aunque también es cierto no hay de otra.

En donde existe el principal problema es en SPECO, la empresa hace todo lo que puede para deshacerse de ese personal, es cuando puede presentarse serios problemas, la reforma laboral es clara y dice cero recortes de personal, es u punto que los coreano no tomen en cuenta.

De que vendrán movimientos de eso no hay duda, y de que la dirigencia cetemista también tendrá que reaccionar de eso no hay la menor duda, esperemos conocer que sigue con este asunto que la verdad es pesado, pero se insiste las empresas tienen que ajustarse a lo que marca la reforma laboral.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villareal Ramos, comparte esta bonita reflexión, ojalá la lectura les permita analizar bien lo que vive y empezar a cambiar como dice la perseverancia siempre es buena antes que caer sin cuando menos haber intentado ganar, adelante.

La perseverancia es una de las cualidades de las personas que han logrado éxito. La mayoría de las personas no alcanzan sus sueños porque se rinden antes de llegar a la meta. Muchos dicen que no tienen las habilidades o el talento, otros que no tienen los recursos ni la preparación necesaria para completar lo que iniciaron.

¿Eres de los que se rinden o de los que perseveran? Perseverar es cuando se tiene la permanencia constante a pesar de circunstancias difíciles y los obstáculos que se pueden presentar en el camino. Es una palabra de origen griego Proskarteresis que significa constancia, persistencia y Proskartereo atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien.

Creo que la mayoría han escuchado o leído historia de hombres y mujeres que perseveraron sin importar las dificultades que se presentaron. De estos tiempos tenemos personas como Steve Jobs, fallecido recientemente, que en una oportunidad fue votado de la compañía que el mismo había creado. Sin embargo, nunca se rindió y con determinación pudo volver para dejarnos un gran cambio en esta era tecnológica.

La perseverancia es una cualidad que se aprende a desarrollar, no viene de forma automática, ni se compra ni se vende en una tienda, se consigue en medio de frustraciones aun cuando las cosas no salgan como las hemos planeado.

La perseverancia se consigue no en los momentos fáciles sino en los difíciles, debes estar convencido o convencida de que es el camino correcto, aunque muchas de mis ideas no le agraden a la mayoría debemos estar dispuestos a asumir los riesgos que todo eso implica

La perseverancia significa encontrar soluciones que te llevaran a la meta porque no son los golpes ni las caídas las que hacen fracasar al hombre, sino su falta de voluntad de voluntad para levantarse y seguir adelante enfrentando todos los obstáculos que se presentan en la vida.

Ustedes estimados lectores cuales son los desafíos que están enfrentando, están insistiendo en sus sueños, no se pongan excusas no se limiten no dejen que las circunstancia los dominen, no teman fallar, asuman riesgos asegúrense de tener un propósito claro definido, así adelante y mucho éxito.

Bonito mensaje verdad

Nos leemos mañana..