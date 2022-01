FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco intranquila al menos en el tema sanitario y sindical, el aumento de contagios por COVID-19 obligó a directivos sindicales a reforzar protocolos, incluso no se descarta que en cierto momento se tome la decisión de reducir el horario de atención personal y hacer uso del teléfono.

En este sentido el Secretario General de la Sección 147 Gerardo Mireles Castillo, reiteró su llamado a trabajadores nada de reuniones de grupo o convivios, es obligado acatar las instrucciones sanitarias, la cosa se pone pesada, de seguir los contagios en aumento es seguro que se tomen drásticas medidas.

Una de ellas sería el resguardo domiciliario a trabajadores enfermos, otra más evitar que acudan al recinto sindical, al menos es lo que se escuchó el viernes pasado, tanto en la 147 como en la 288 se tendrán que reforzar los protocolos sanitarios, en cierta forma no hay de otra, de lo contrario que Dios nos agarre confesados.

Veremos en estos días como viene la cosa en el aspecto sanitario al menos en lo sindical cero eventos, ya lo dijo Mireles, nada de reunirse y eso tiene que valorarse por la raza, en realidad es urgente hacer caso, la recomendación quedarse en casa salir solo si es necesario, así que por favor HAGAN CASO

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este bonito mensaje, es my cierto hay mucha gente que como no es feliz, va por el mundo tirando la basura que lleva en su vida, por ello, al concluir la lectura esperamos que pongan en práctica la reflexión, adelante

La Ley del Camión de Basura, me subí a un taxi rumbo a la oficina y cuando íbamos por el carril de la derecha, por poco nos estrellamos con un carro que así de repente y de la nada salió como bólido de donde estaba estacionado. El conductor del taxi en que iba alcanzó a frenar a todo lo que daba, el taxi se derrapó y por un pelo de rana casi le pegamos al auto que quedó frente a nosotros.

Después de esto, el conductor del OTRO auto, el tipo que casi causó el accidente, asomando la cabeza por la ventanilla comenzó a gritarnos una cantidad horrible de insultos y majaderías.

Todavía recuperándome del susto, lo que acabó de sacarme de mis casillas fue la actitud del chofer de mi taxi, quien en forma extremadamente amistosa y cortés le sonreía y saludaba con la mano al conductor del otro auto.

Yo estaba furioso y confundido, pero no me quedé con las ganas y le pregunté al chofer de mi taxi que por qué se ponía a sonreír y saludar al tipo que casi nos hizo chocar, arruinar su taxi y posiblemente hasta enviarnos al hospital.

Entonces, el taxista con voz pausada me contó lo que ahora yo llamo "La Ley del Camión de Basura". Mire, me dijo: ¿Ve aquel camión de basura? Sí, le dije, ¿y eso qué tiene que ver? -Pues, así como esos camiones de basura existen, hay muchas personas que van por la vida llenos de basura, frustración, rabia, y decepción.

Tan pronto como la basura se les va acumulando necesitan encontrar un lugar donde vaciarla, y si usted los deja seguramente le vaciarían su basura, sus frustraciones, sus rabias y sus decepciones. Por eso cuando alguien quiere vaciar su basura en mí, no me lo tomo personal; sino tan sólo sonrío, saludo, le deseo todo el bien del mundo y sigo mi camino. Hágalo usted también y le agradará el haberlo hecho, se lo garantizo.

A partir de ese día comencé a pensar qué tan a menudo permito que estos Camiones de Basura me atropellen; y me pregunto a mí mismo cuán a menudo recojo esa basura y la esparzo a otra gente en casa, en el trabajo o en la calle.

Así que me prometí que ya jamás lo iba a permitir. Comencé a ver camiones de basura y así como el niño de la película "El Sexto Sentido" decía que veía a los muertos, bueno ahora así yo veo a los Camiones de Basura. Veo la carga que traen, los veo que me quieren echar encima su basura, sus frustraciones, sus rabias y sus decepciones y tal y como el taxista me lo recomendó, no me lo tomo personal, tan sólo sonrío, saludo, les deseo lo mejor y sigo adelante.

Los buenos líderes saben que tienen que estar listos para su próxima reunión. Los buenos padres saben que tienen que recibir a sus hijos con besos y abrazos. Los líderes y los padres saben que tienen que estar física y mentalmente presentes y en su mejor estado para la gente que realmente es importante para ellos. En resumen, la gente exitosa no permite que los Camiones de Basura absorban su día.

Bonita reflexión verdad?

Dios nos Bendiga

Y una recomendación quédense en casa.

Nos leemos mañana