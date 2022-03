Fuera de Contrato

La semana que hoy arranca será un poco inquieta tomando en cuenta que aún no se define lo relativo a la revisión del Tabulador Salarial, aunque no se puede descartar que hoy se conozca algo del tema sobre todo porque si a asamblea es el sábado entonces la marcha será mañana martes.

Todo gira alrededor de la negociación, la verdad la mayoría de la raza quiere su dinero, el fondo de pro huelga quieren recibir ese recurso, dicen que ya lo tienen distribuido y que no hay razón para seguir en platica, es solo el tabulador salarial, pero así son las cosas y hay que esperar.

Otros quienes que ya se celebre la asamblea, esos son ex trabajadores que quieren recibir su liquidación, el año pasado causaron baja por Retiro Voluntario, por lo tanto dicen es tiempo de que se les pague, pero también es cierto el convenio fue hasta un año, y muchos lo cumplen en abril.

Así se encuentra la cosa en la 147 en donde la raza brava, también espera concluya la asamblea para de inmediato sacar pancartas de apoyo a uno de los tres aspirantes a la Secretaría General, vienen con todo, ojalá y se lleve en buen acuerdo la campaña política total son los obreros los que van a decidir.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión por cierto muy acertada, que la lectura los impulse a seguir adelante y sobre todo reflexionar es um tema bastante interesante, la invitación es analizar el contenido y manos a la obra.

La verdad es que mucho de nosotros llevamos un villano que nos impide alcanzar nuestros sueños. Debes entender que el mayor boicoteador de tus sueños no es el diablo, no son las personas que te rodean, eres tú mismo. Nuestra falta de confianza e incredulidad hacen que no podamos alcanzar lo que tanto anhelamos.

La mayoría de las personas no se gustan a sí mismo, y como no se gustan a sí mismo no pueden amarse, y como no pueden amarse a si mismo tampoco pueden amar a los demás. Ese autosabotaje hace que tu vida sea complicada porque la vida es un asunto de relaciones. ¿Cómo me estoy relacionando?

El sabio Salomón decía que somos de acuerdo a lo que nosotros pensamos. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cuáles son las conversaciones que mantengo conmigo mismo cada día? Seguramente muchas de esas conversaciones tienen que ver con lo siguiente:

"Soy un perdedor""No valgo nada, soy un gusano""No merezco ser feliz""Yo no puedo"

Hay muchas más que nos decimos, y saben que eso también es fe. La fe viene por el oír y el oír por las palabras que te repites cada día. Tú eres responsable de guardar tus pensamientos. Tu felicidad y tu éxito dependen de ti, no de lo que puedan decir otras personas. Todo lo que hizo Dios fue bueno y todo lo que El tiene para tu vida es bueno. Su plan es de bienestar, de prosperidad, no es de calamidad, no es para darle mal, es para darle esperanza y un futuro mejor.

Deja de pensar lo negativo, tú tienes el poder de elegir lo que quieres ver, oír y pensar. Piensa en lo que es bueno para tu vida. Evita las malas compañías, deja de ver películas o novelas que no te edifican, no veas ni leas revistas ni libros que no te convienen, no navegues en internet por sitios peligrosos para tu corazón. Tú eres responsable de tu vida.

La vida son elecciones que hacemos día a día, no son la situaciones son las emociones.

Le invito a cambiar su manera de pensar, si somos tan exitosos en admitir nuestro fracaso, utilicemos toda esa energía en admitir nuestro éxito, comience a verse exitoso y actúe como tal. Dios dice que llaman las cosas que no son como si fuesen. Tus palabras tienen poder, úsalas para el bien, para la vida. Elige hoy la bendición, la prosperidad, el bienestar, la calidad que Dios te da.

Buena invitación, verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana..