Fuera de Contrato

La semana que hoy arranca será igual que la anterior al menos en el aspecto sindical sigue el movimiento de los aspirantes a la Secretaría General en la 147 y 288, aunque en esta última Sección un ambiente nunca antes visto, tranquilo por completo y el Látigo Ríos avanza.

También es cierto empieza a manejarse nombres para ser incluidos en las planillas, es aquí en este aspecto donde se corre el riesgo de división, los que no sean incluidos se hacen a un lado, eso está comprobado, ocurre lo mismo cuando pierden empiezan a quejarse y tirar con todo.

Ante esa posibilidad se insiste es tiempo de platicar con los candidatos hacerles ver que se gana o se pierde, un pacto de caballeros, dar el respaldo a quien obtenga la mayor cantidad de votos por parte de los trabajadores sumarse al plan de trabajo contemplado aplicar.

Recordar que el enemigo no duerme pensando en las cuotas y extorciones a AHMSA y filiales, por esa razón lo correcto es permanecer unidos, total a final de la jornada seguirán como compañeros, viviendo en la ciudad, acudiendo al supermercado y hacer vida social.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión por cierto muy correcta, es cuestión de analizar el contenido y poner manos a la obra, con ello será posible cambiar de actitud y ser mejor cada día, sin importar las circunstancias.

La verdad es que mucho de nosotros llevamos un villano que nos impide alcanzar nuestros sueños. Debes entender que el mayor boicoteador de tus sueños no es el diablo, no son las personas que te rodean, eres tú mismo. Nuestra falta de confianza e incredulidad hacen que no podamos alcanzar lo que tanto anhelamos.

Incluso la mayoría de las personas no se gustan a sí mismo y como no se gustan a sí mismo, no pueden amarase por lo tanto tampoco pueden amar a los demás, ese auto sabotaje hace que tu vida sea complicada porque la vida es un asunto de relaciones y es cuando sale la pregunta ¿como me estoy relacionando?

El sabio Salomón decía que somos de acuerdo a lo que nosotros pensamos. ¿Como son mis pensamientos?¿ Cuales son las conversaciones que mantengo conmigo mismo cada día? Es seguro que muchas de esas conversiones son Soy un perdedor, no valgo nada, soy un gusano, no merezco ser feliz, yo no puedo.

Hay muchas más que nos decimos y saben que eso también es fe, la fe viene por el oír y el oír por las palabras que te repites cada día, tu eres responsable de guardar tus pensamientos, tu felicidad y éxito depende de ti no de lo que pueden decir otras personas.

Recuerden todo lo que hizo Dios fue bueno y todo lo que EL tiene para tu vida es bueno, su plan es de bienestar, de prosperidad, no es de calamidad, no es para darle mal es para darte esperanza y un futuro mejor, deja de pensar en lo negativo, tu tienes el poder de elegir lo que quieres ver, oír y pensar.

Evita las malas compañías, la vida son elecciones que hacemos día a día, son las situaciones, las emociones las que se necesitan para aprender a intervenir, la actitud ante la vida es cuando se piensa cuanto estamos dispuestos a crecer y vivir, dejar de pensar que no sirven para anda.

Les invito a cambiar su manera de pensar y ser, si somos tan exitosos en admitir nuestro fracaso, utilicemos toda esa energía en admitir nuestro éxito, hay que comenzar a vernos exitosos y actuar como tal, tus palabras tienen poder úsalas para el bien, elijan hoy la bendición de prosperidad, el bienestar y la calidad de vida que Dios nos otorgó.

Buena reflexión, Verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..