Fuera de Contrato

La semana que hoy arranca será tranquila, la raza sigue en festejos de graduación de los hijos, otros haciendo cuentas sobre el asunto del regreso a clase, la verdad que los precios de artículos escolares en general han subido hasta un 60 por ciento, incluso hay casos que hasta en un porcentaje más alto.

En este sentido el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, dice que los trabajadores tienen el compromiso de recordad que la entrega del medio ahorro es para eso, para que estén en condiciones de hacer frente a los gastos escolares de sus hijos, los dos últimos años fue tranquilo por no acudir a la escuela.

Por otro lado confío que trabajadores respondieron al exhorto que se les hizo de tramitar la constancia de estudios y entregarse al IMSS, de esa forma proteger a sus hijos en caso que en este receso escolar de casi dos meses, tienen necesidad de acudir a atención médica no tengan problemas.

"Todavía estamos a tiempo, toda la semana habrá personal en las escuelas, es el momento para que si todavía no tienen la constancia de estudio la tramitan, con ello si se llega a dar la cosa, en el IMSS se les pueda atender sin mayores problemas, hay que estar protegidos" enfatizó.

Y hoy como todos los lunes, el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este bonita reflexión, esperando que lo tomen en cuenta, hay ocasiones que pensamos de la manera como lo señala el mensaje, mañana pero ese mañana no llega, hacer hoy lo que se tenga que hacer, adelante con la lectura.

Muchas personas quieren y desean muchas cosas pero no se ponen en acción. Ellos dicen: hoy no, mañana. La realidad es que el mañana nunca llega. La postergación es un asesino de sueños. Mucho de lo que ahora no has logrado se debe a que tú mismo has postergado tus sueños esperando que las circunstancias cambien. Mientras sigues esperando que la situación cambie sin tomar acción estás desperdiciando tu vida, tus talentos y enterrando a tus sueños.Si quieres que el mañana llegue debes ponerte hoy en acción y te recomendaré cuatro cosas que debes hacer:

Asegúrate de que tu sueño sea tu sueño. Si puedes verlo claramente puedes lograrlo. No se trata de tener un sueño por tenerlo, se trata del propósito para el cual fuiste formado. Se trata de poder articular una visión hasta convertirla en realidad, no importando el sacrificio que se tenga que pagar. ¿Es mi sueño? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? ¿En qué o quién me voy a convertir?

Se intencional y establece una estrategia para llegar a tus sueños. Debes definir las actividades que debes hacer y también las que debes dejar de hacer. El saber cuáles son tus pasos reduce el miedo, la ansiedad y la incertidumbre ¿Lo qué estoy haciendo me acerca a mis sueños? ¿De qué debo tener cuidado? ¿Qué debo mejorar? ¿Cuáles van a ser mis prioridades?

Ten confianza en tí mismo. Ya Dios ha confiado en ti dándote talentos y habilidades únicas para el logro de tus sueños. Es tiempo que te dejes de comparar con otros, esa competencia con otros lo que hace es frustrarte, daña tu auto estima.

Trata de competir contigo mismo y a los demás trátalos como superiores a ti, ya que ellos también tienen sueños para dar al mundo. ¿Cómo es mi confianza? ¿Me estoy comparando conmigo mismo o con otros? ¿Cómo aumento mi confianza?

Ten una persona para rendir cuentas de tus actos. La mayor razón por la que no tenemos personas a las cuales rendir cuentas es que tenemos miedo de que nos exijan, tenemos miedo de mostrar nuestros defectos.

Tenemos miedo a quedar mal con otros, pero el mayor miedo es no asumir responsabilidad sobre nuestros sueños.Es más fácil culpar a otros o las circunstancias, o excusarnos en nuestras carencias o debilidades que asumir responsabilidad por lo que anhelamos.

Recuerden el lograr los sueños no es nada fácil, de hecho todos los sueños se han logrado en base al esfuerzo y al sacrificio de aquellos que dijeron: no voy a esperar mañana, hoy voy a comenzar a construir mi sueño. ¿Estás dispuesto? ¿Cuándo vas a comenzar?

Bonito consejo, verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana..