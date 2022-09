FUERA DE CONTRATO

En temas de la carbonífera, en el caso de la tragedia de la mina el Pinabete, autoridades tienen el compromiso de ir al fondo del asunto, evitar presentar “chivos expiatorios” con el intento de demostrar que hay trabajo, la investigación tiene que ir hasta donde tope, caiga quien caiga, sin importar posición oficial, dijo Mario Coria Roel.

Presidente de la delegación Monclova de Coparmex, el empresario señaló que si hay actividad en las minas es porque existen clientes en este caso Comisión Federal de Electricidad, y es por donde se debe empezar a investigar, quien ordena la compra de carbón a esos pocitos o minas.

“Hay todo un misterio en este asunto, ahora salen con que detuvieron al propietario, pero hay dudas de que sea el concesionario, para una actividad de ese tipo se requiere de influencias dentro de Comisión Federal de Electricidad, es una red muy grande que debe investigarse” indicó.

Recordó que desde siempre se ha exigido al gobierno federal que revise las condiciones cono se trabaja en esos yacimientos, sin medidas de seguridad, en ocasiones hasta sin seguridad social, abren como pueden y quieren para cumplir los millonarios contratos a CFE” señaló.

Del lado sindical, Pese a que ya no obligatorio el uso de cubre bocas en los centros de trabajo y lugares concurridos, la recomendación a trabajadores de AHMSA dos es seguir aplicando esa medida sanitaria para evitar posible contagio y no llevar el virus a la familia, por Covid-19 dijo Juan Haziel Valdez Orozco.

El vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que autoridades permiten que no se use el cubre bocas, después de casi tres años de ser obligatorio cuando se decreto la pandemia sanitaria y de manera científica se comprobó los beneficios.

“Si tomamos en cuenta que los reportes de contagios por Covid, aún persisten nos vamos a dar cuenta de la importancia por seguir protegidos del virus, de hecho la sugerencia es la misma tanto en las áreas de trabajo como en la vida social y familiar, eso ayudará a que pronto se levante la pandemia” apuntó.

Dijo que no hay reportes de obreros de AHMSA dos contagiados por el Virus, pero eso no quiere decir que no hay riesgos, por esa razón el exhorto es protegerse y de esa manera proteger a la familia al no llevar el virus al hogar y aumentar las estadísticas de contagios es al contrario que siga a la baja.

En otro tema, al conocer que la burocracia estatal se diseño un programa que les beneficia y tendrán acceso a un financiamiento para adquirir una vivienda, entre la burócratas municipal se levantó inquietud y preguntan si también ellos fueron incluidos dentro de este programa, dijo Jesús Rivera Quintero.

El Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monclova, dijo que no hay información en ese sentido por lo cual y ante la presión de los agremiados buscará información oficial para hacerla llegar a todos los interesados en esa prestación.

Al líder sindical se le cuestionó sobre el programa anunciado la semana pasada que consiste en que el gobierno de Coahuila será el aval ante el Infonavit y bancos para que burócratas tanto sindicalizados como de confianza estén en condiciones de adquirir una vivienda y contar con un patrimonio familiar.

“La verdad aún no sabemos si ese programa se estiró a los municipios o solo para los del Estado, de ser así entonces tendríamos que iniciar platicas con autoridades municipales y negociar un plan de financiamiento para compañeros que por años han pagado renta por la imposibilidad de comprar una vivienda” señaló.

