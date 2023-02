FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será similar a las últimas tres, rumores al por mayor sobre la supuesta venta de AHMSA, que ya celebraron la primera junta de consejo, que ya vienen los cambios, en fin comentarios que en nada ayuda a tranquilizar el ambiente social que se registra en la región.

Lo cierto que la empresa sigue sin actividad, de la coquizadora llegan comentarios en el sentido de que las estufas presentan serios daños, y que no se puede pensar que al reiniciar operaciones aguanten, los daños ocasionados son irreversibles, y es cuando entra la duda sobre el funcionamiento.

En base a rodo lo anterior la recomendación es esperar a ver las cosas, cada semana que inicia es lo mismo, es decir que ahora si, que ya todo está listo pero el tiempo pasa y todo sigue igual, y como dicen muchos ya se tocó fondo más a abajo ya no es posible ir y hay razón.

Vamos a esperar que esto se tranquilice, evitar comentarios que lejos de motivar a la población crece la incertidumbre por el vació que rodea a la gran empresa, es lo mejor ya no tiene caso manejar comentarios que a final de la semana quedan en nada y todo sigue igual que al principio.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villareal Ramos, comparte esta bonita reflexión, con el interés de que ayude en estos aciagos días de incertidumbre, de desesperación entre la sociedad en general, adelante con la lectura y nos ayude a seguir firmes.

Cuando todo pase, ¿cuál será el legado que dejarás a la siguiente generación? ¿Habrás hecho algo realmente relevante en tu vida que trascienda más allá de lo que tu mente finita pueda imaginar? Luchaste hasta el último momento por alcanzar y cumplir tus sueños?

¿De acuerdo a tu respuesta sigue otra que te hará ponerte a pensar Qué ocurrió con todas esas metas y sueños que una vez tuvimos pero que por diferentes motivos, de pronto inexperiencia, falta de motivación o de recursos, hemos optado por colgar los guantes en plena pelea?

Si me pudiera definir en una sola palabra yo escogería: "SOÑADOR", pues es exactamente lo que he sido toda mi vida y aunque me he estrellado muchas veces con la cruda verdad del fracaso también he podido ver muchos de estos sueños cumplirse aún aquellos que yo pensé eran imposibles.

Quizás no todos tus sueños se lleven a cabo, quizás muchos de ellos sí, pero esto nunca lo sabrás si no lo intentas... Si nunca te arriesgas a cruzar el río nunca jamás sabrás lo que te espera en la otra orilla. Recuerda que el que no arriesga no gana y pierde todo por su indecisión.

Dice un refrán chino que si sueñas de manera constante con eso que quieres, lo vas a lograr es cuestión de que te apliques y lo hagas, si te das por vencido antes de luchar, eres de la personas que no quieren triunfar y quieren que todo les llegue del cielo, sin hacer un solo esfuerzo.

Soñar es sinónimo de crecimiento tanto mental como espiritual, en cierta forma es lo que te va a ayudar a encontrar el camino correcto, dejarás atrás las dudas y desconciertos para aplicarte my conseguir eso que deseas, eso que tienes en el pensamiento y es salir adelante.

El pensamiento de hoy nos anima a seguir soñando... y es que quien se atreve a seguir soñando nunca envejece sino que se mantiene entusiasmado con sus mañanas. De hecho, la falta de sueños es, en última instancia, sinónima de muerte en vida. El problema con muchos de nosotros es que hemos dejado de soñar, probablemente producto de los obstáculos que impidieron la realización de algún sueño en particular.

Sin embargo, muchos de nuestros sueños sí se habrán de cumplir si les metemos ganas y nos aferramos al Señor. Adelante y... ¡sigamos soñando! Que Dios les bendiga.

Bonito mensaje verdad?

Dios nos Bendiga

Nos leemos mañana..