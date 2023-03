FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco movida en el aspecto sindical y laboral, por una parte los obreros de AHMSA siguen en espera de información sobre el pago del salario y prestaciones, hay que recordar que esta ocasión no hubo compromiso en cuanto a fecha de pagar, no hay nada en concreto.

Pese a todo hay un aspecto que debemos destacar es lo relativo a la posición de AHMSA que a pesar de todos sus problemas sigue demostrando que es una empresa con sentido humano y la historia no miente cuestión de analizar el pasado y encontrar que cuando una empresa presenta una situación de este tipo lo primero que hacen es recortar personal.

Otras se inclinan por declarase en paro técnico y pagar una parte del salario sin prestaciones como ocurrió en la pandemia, a obreros se les entregaba una parte de su ingreso, y eso la ley lo permite, en el caso de AHMSA es todo lo contrario, incluso hasta se protegió a cerca de 500 obreros eventuales.

Si con lo anterior no se logra entender lo humano de la empresa pues ya es otra cosa, nada le cuesta declararse en paro técnico y negociar el salario, las condicione están de eso no hay la menor duda, la verdad no hay empresario que soporte un nómina sin que tenga producción ventas, se los dejo de tarea.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, en estos días de inquietud y hasta en cierta forma temor, es bueno empezar semana con un buen mensaje, después de semanas de leer y escuchar cosas nada positivas, adelante con la lectura.

¿Alguna vez has sentido que tu vida es como un libro de historias?

Quizás has escuchado la canción de "Pedro Navaja" que interpreta Rubén Blades y escuchas una parte que dice: "8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York.", se refería a la población de ese momento y haciendo alegoría que cada vida tiene una historia.

Tú tienes una historia, las personas que viven o trabajan contigo tienen una historia, yo tengo una historia y todos tenemos una historia que nos contamos todos los días, cada historia es un libro que engordamos en cada etapa de nuestras vidas, por eso es importante ser feliz.

Y es cierto a todos nos encantan las historias, y eso viene desde niños cuando nos contaban esas historias antes de dormir y escuchábamos la frase: "fueron felices por siempre." Allí comenzó nuestra búsqueda de la felicidad. Esa frase nos ayudó a buscar ser felices.

Todos queremos ser felices pero nos encontramos con diferentes situaciones que impiden nuestra felicidad, y la historia que nos contamos es de drama o suspenso, incertidumbre por un mañana que no existe. Estas historias las escuchamos o vemos a diarios en ricos, no ricos, famosos y no famosos. Las vives en el trabajo o en tu hogar, con tu familia o sin ella.

¿Cuál es la historia que te cuentas?

La historia que te cuentas está basada en tu percepción de la realidad, tus creencias y tu actitud ante la vida. Podemos convertirnos en víctimas de nuestras historias o protagonistas de nuestra vida. La mayoría de las personas escogen ser víctimas, se enfocan en los problemas, en lo que no funciona, en lo que no tenemos, o en lo que nos falta.

Pensamos que la vida es injusta e ignoramos que podemos cambiar nuestra situación dándole un significado diferente a lo que estamos viviendo, porque la verdad es que el camino al éxito, o el camino a la felicidad está lleno de obstáculos y nosotros estamos capacitados para sobreponernos a los obstáculos.

¿Cómo lo logramos?

Cambiando nuestra historia. Si la historia que estás viviendo hoy no te gusta, tu puedes cambiarla comenzando con un cambio de mente, cambio de mentalidad. Si puedes cambiar tus pensamientos puedes lograr la felicidad que buscas. Y es que tanto el éxito como la felicidad es una elección que podemos hacer todos los días.

Ahora mi pregunta ¿Estás dispuesto a tener una historia de éxito en tu vida?

Bonita reflexión verdad?

Dios nos Bendiga

Nos leemos mañana.