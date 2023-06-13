Fuera de contrato

Se requiere dinamizar la promoción industrial en la región para que caiga algo de la empresa Tesla, además nuevas inversiones que vengan a dinamizar la economía regional al mismo tiempo generar más fuentes de empleo que mucho se necesita, se pronunció Enrique Osuna Westrup.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Centro de Coahuila, apuntó que hay todas las condiciones para la instalación de empresas, el tema del parque industrial no es impedimento para que se consiga que empresas tomen la decisión de instalarse, es cuestión de echarle ganas y promover la inversión.

Incluso recordó que su grupo empresarial construyó el parque industrial aeropuerto en Frontera y tardaron diez años para venderlo, también cuando llegó a Takata ( hoy Jonson) no llegó a un parque industrial, construyó sus naves y después otras más grandes, actualmente tiene cerca de cuatro mil trabajadores.

“Con eso se comprueba que el aspecto del parque industrial no es impedimento para la llegada de nuevas empresas, se requiere voluntad y ganas de promocionar la región, eso es función de autoridades, la suma de esfuerzos es necesaria para conseguir lo que siempre hemos pedido” abundó.

Por el lado sindical, de repente dejó de circular información sindical, como que optaron por aplicar el dicho que dice en boca cerrada no entran moscas, y creo que es bueno, no tiene caso un día decir una cosa y al siguiente otra, la verdad que el asunto de AHMSA sigue estancado y en cierta forma sin avance.

También es cierto ya nadie atiende la convocatoria de salir a protestar, como que ya se dieron cuenta de que no tiene caso, que no ganan nada, primero se canceló la manifestación de amas de casa al estilo cacerolazo, después la de los trabajadores el pasado lunes fueron diez los que acudieron.

Otro aspecto es el cambio en la jornada laboral de las Secciones 147 y 288, ya solo serán dos días de atención a trabajadores, el resto será por llamada telefónica que dicho sea de paso es buena medida, está comprobado que si da buenos resultados, al menos en los comisionados ante el IMSS no bajan la guardia.

Así se mantiene el escenario dentro del aspecto sindical, la verdad que este receso debe aprovecharse para reflexionar, hacer la tarea que deja este panorama que vive Altos Hornos de México, la lección es importante que los trabajadores lo tengan siempre presente, estar preparados para todo.

Sobre el tema de la legalización de unidades chuecas, sigue la posibilidad de que cancelen los carriles del Repuve en Coahuila, al menos en la región se insiste que auditorías practicadas dejaron al descubierto una serie de anomalías y mal manejo de este programa que en cierta forma se contaminó.

Porque de que hay malos movimientos de eso no hay duda, el billete por delante, incluso hay personas llamadas coyotes, que están afuera de los carriles y ofrecen sus servicios, lleves o no la unidad, con dinero por delante todo se puede, también se adelantan cuidado y protestes.

Otra es una hoja que exigen que se vende cerca de los mil pesos, que la UCD Nacional es la única organización que expide, nadie conoce porque piden ese documento, no va dentro de los requisitos aún y todo eso obligan a la gente a gastar más de lo que establece el Decreto Presidencial.

Dicen que la causa principal es por el bajo número de unidades que se regularizan pero también es cierto la serie de trabas hace que los dueños de unidades extranjeras se retiren y seguir sin legalizar, son comentarios que circulan entre quienes se han topado con ese mugrero, así la cosa