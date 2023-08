Fuera de contrato

Una jornada obrera-sindical muy pesada fue la que se vivió ayer, movimientos en diversos puntos de la empresa, por principio sigue el plantón afuera de las oficinas de Resguardo en la colonia la Loma, también se cerraron las puertas de acceso de las dos plantas siderúrgicas a medida de presión.

Ya por la tarde directivos de las dos secciones mineras acompañados de funcionarios del CEN se plantaron afuera de la explanada de la planta Uno, demandan el pago de las once semanas atrasadas y el pago de prestaciones, ya se acumularon dos medios ahorros y no hay nada en claro.

En este sentido el vocero del CEN Gerardo Flores Escobedo, señala que convocaron a los obreros ante la tensión que se registra en ellos, hay serios trastornos mentales por la falta de salario y prestaciones, a eso se asocia que tienen incertidumbre sobre la permanencia en la fuente de trabajo.

Y es que por más intentos que hacen por cuando menos recibir información el silencio sigue, ese vacío provoca trastornos entre los trabajadores que anímicamente se encuentran muy desesperados, lo peor del caso que pese a los problemas sociales ni las autoridades federales ni directivos de la empresa aclaran las cosas.

Los movimientos hablan por si solos de la desesperación de los obreros se acerca la fecha para el inicio de un nuevo ciclo escolar y no hay forma de hacer frente a esos compromisos, los estudiantes no tienen porque abandonar sus estudios, pero si el padre de familia ya no puede habrá deserción escolar.

Otro tema es el vandalismo en la capilla de velación de la 288 un grupo de obreros se encargó de quebrar vidrios y de dañar una carroza, los presuntos responsables se encuentran identificados incluso se colocó la denuncia en contra de ellos para que respondan por lo daños ocasionados.

Francisco Rios Treviño, Secretario General de la Sección 288 dice que procedieron en contra de los responsables a quienes tienen identificados por cámaras de vigilancia, que no procede el hecho de que digan que las autoridades no pueden intervenir por aquello de la autonomía sindical.

Un delito es un delito aunque se le quiera interpretar de otra manera, por ello se procedió a colocar la denuncia y que autoridades se encarguen de proceder conforme a derecho, el delito no puede quedar impune y se tiene que sentar precedente para evitar que vuelva a ocurrir un hecho de ese tipo.

Y de todas las noticas malas la buena es que el alcalde Mario Dávila, se trasladó a la ciudad de México y en el Senado logró que subieran un punto de acuerdo en donde se pide al Gobierno Federal que autorice recursos extraordinarios y entregar apoyo a los trabajadores de AHMSA.

La intención es que reciban cerca de nueve mil 500 pesos mensuales lo que equivale a tres salarios mínimos por día, con ese dinero estén en condiciones de hacer frente a sus principales gastos de la familia, al mismo tiempo reducir la tensión mental que enfrentan los trabajadores.

Se busca abarcar tanto a sindicalizados como de confianza, ahora es cuestión de esperar la respuesta del Presidente López Obrador, que tiene en sus manos resolver, atender ese llamado de urgencia que a nombre de miles de familias presentó el alcalde que sigue tocando puertas.

Muy interesante este aspecto, hay que estar atentos de la respuesta del Presidente si apoya o no a miles de familias, aquí hay que tomar en cuenta que no es apoyo para AHMSA son para los trabajadores un dato que el mandatario debe de tomar en cuenta y dejar d elado orgullo y malas intenciones, así de fácil.

Nos leemos mañana..