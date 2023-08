Fuera de contrato

Sigue tenso el ambiente sindical, los bloqueos a las puertas de acceso de las dos siderúrgicas vigentes incluso los trabajadores dispuestos a permanecer en pie de lucha, ya se cansaron de esperar y como dice Ismael Leija, se entiende la postura porque ya no hay forma de hacer frente a los gastos del hogar.

Dice que aprueba pero les pide cordura en el movimiento, es consciente de lo que representa dejar de alimentar con gas Lp a la planta Coquizadora y el Alto Horno Cinco, ambos departamentos so la esperanza de la reactivación que aunque paulatina pero es lo que todos quieren.

"La raza ya se cansó, ya no puede esperar más tiempo, es cierto pagaron una quincena y un vale de despensa pero no es suficiente para enfrentar los gastos, se necesita que directivos de la empresa se pongan la mano en el corazón, entiendan y comprendan lo que en realidad viven miles de familias" destacó.

Señala que la única forma de terminar con bloqueos y movimientos es mediante la respuesta de la empresa, que libere recursos para cubrir pagos atrasados, una semana no es suficiente, los trabajadores exigen lo que en realidad les corresponde y eso es el pago de los salarios y prestaciones.

Por otro lado hay que ser honestos, si se apaga la coquizadora se acaban las esperanzas de reactivar AHMSA y aunque por falta de información hay quienes creen que se acaba y empieza el remate de todo el equipo, pero es falso, eso se lleva todo un proceso que puede tardar hasta cuatro años.

En todo este lapso de tiempo no tendrán ingresos, ni liquidación, es un aspecto que tienen que tomar en cuenta, es cierto su derecho a protestar es constitucional y nadie se los puede impedir, pero aguas ser consciente de lo que eso representa es como se tiene que actuar sin riesgos.

Alguien propone dejar que entren las pipas de gas pero no los tráileres que llevan carbón y placa, es decir no apagar la llama de la esperanza, creo que es buena postura, porque se pone en juego el futuro laboral y hasta de pensiones de miles de trabajadores, al declarase muerta la coquizadora.

Ojala y se entienda lo que se encuentra en juego, el futuro de trabajadores, sobre todo aquellos que se encuentran a pocos años o meses de su jubilación de que les podría afectar de eso no hay la menor duda, al tiempo.

En otro tema un ex trabajador de la empresa Joyson, denunció la actitud de la maquiladora por las actividades que desarrollaba quedó invidente, y con serios problemas de salud, no puede desplazarse de manera normal, su vida le cambió por completo y pese a ello no lo indemnizaron.

Jorge Luis Pérez Soto, el obrero afectado, denunció a tres empleados de Recursos Humanos a quienes poco les importó la situación que vive, de un día para otro le impidieron el acceso, pese a mostrar expediente clínico de que tiene cáncer, que por sus actividades perdió la vista y no puede caminar.

Por esa razón colocó demanda laboral, contra la empresa, exige liquidación y derecho a recibir su pensión por parte del IMSS que se encuentra detenida ante el proceso legal que lleva por esa razón presenta serios problemas económicos por no estar en condiciones de trabajar.

Señala que su vida cambió por completo, que ya no es el mismo, por el cáncer y por la pérdida de la vista, además porque no se puede desplazar de manera normal, incluso apuntó que hay otros trabajadores con esos problemas porque se encargaban de manear rayos X industriales pero sin protección.

Nos leemos mañana..