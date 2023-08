Fuera de contrato

La noticia de que un juez de la Ciudad de México aceptó manejar por Concurso Mercantil, el proceso de AHMSA levantó una serie de comentarios entre trabajadores y empresarios, pero la realidad que lo que resta es esperar a que el Magistrado Hiradier Huerta Rodríguez, defina.



Eso debe ser antes de concluir la semana pero todos se inclinan porque se maneje como Concurso y no como quiebra porque entonces sí que afectaría por igual a trabajadores y acreedor si acaso se maneja como quiebra, porque existe una gran diferencia entre uno y otro proceso.

También es cierto será un manejo largo de cuando menos nueve meses, aunque se puede alargar de acuerdo a la entrega de expedientes de los abogados de AHMSA, por ello es honesto hablar con la verdad, decir lo que corresponde tomando en cuenta que hay obreros que dicen ya esta listo.

La realidad es triste, va para largo por eso es mejor que sea por concurso mercantil, eso permite que inversionistas le metan lana, si es factible que eso ocurra mientras que por el lado de la quiebra la verdad que todos saldrían afectados por ello a estar pendientes lo que resta de la semana.

Del lado sindical, es real que poco a poco los movimientos van a la baja, es menor el número de trabajadores que participan y es que ya se dieron cuenta que no es de esa manera como se arreglan las cosas, está comprobado que no ganan nada al contrario es desgastarse y perder el tiempo.

Pero también hay comentarios en el sentido de que alguien financia el movimiento no ha todos a unos cuantos que se encargan de hacer el caldo gordo, desafortunadamente hay quien no lo ve así y participa, poco a poco las cosas se van aclarar y se podrán dar cuenta de la realidad.

Es cuestión de recordar Hércules, la Perla y Cerro del Mercado en donde el minero es el titular del Contrato Colectivo de Trabajo, siguen igual que el resto de las empresas del Grupo Acerero del Norte, es falso que les hayan pagado, aquí no es cuestión sindical es de dinero que no hay.

Por más que intenten conseguir resultados la verdad que no será posible, además y es algo que deben entender sin empresa no hay sindicato y viceversa, entonces no se vale hacer grilla prometiendo algo que no van a cumplir, cuestión de recordar que en Hércules ya no existe el ferroducto.

Poco a poco se fue retirando la tubería, eso ocurrió después de que los Napistas se adueñaron del mineral, hicieron mil destrozos y hasta hubo violencia, los resultados son claros, sigan haciendo lo que quieran pero ese mineral no vuelve a operar afectando miles de familias.

Tarde pero se van a dar cuenta del error que cometieron, aunque AHMSA vuelva a operar n va a necesitar ese mineral, así que ahí podrán seguir toda la vida, la realidad es que se dejaron llevar por falsas promesas, aprovecharon la desesperación de trabajadores para tratar de sacar ventaja.

Salió el tiro por la culata y eso nadie lo puede negar, va a pasar lo mismo con los paristas aunque les digan que de esa manera les pagan es al contrario, la empresa ya no tiene nada que perder, se apagó la coquizadora, entonces es lo mismo que permanezcan en esos lugares no pasa nada.

Creo que le hicieron un favor a la empresa porque dejó de pagar millones de pesos por consumo de gas Lp que alimentaba a la coquizadora, y como no pueden entrar el delegado de la quiebra no toma posesión de la administración de AHMSA, eso tiene que tomarse en cuenta, nada se puede hacer así que es mejor dejarlos y alargar todo el proceso .

