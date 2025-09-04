Que no se enganche

La que debe de poner si raya y no caer en provocaciones es la alcaldesa de Cuidad Frontera Sara Irma Pérez quien sin dudarlo puso de patitas en la calle a dos corruptos policías que solitos se pusieron a modo y reconocieron su fechoría.

La actitud de la alcaldesa de la ciudad del riel dejo en claro que no está jugando y tiene más pantalones que algunos varones quienes solapan impunemente estos hechos, dejo firme su posición "quien falla se va".

El asunto llevo a la presidenta a un escenario muy aplaudido por la ciudadanía quien vio como se fajo y los llevo hasta el despido, sin embargo hay por ahí gente que quiere llevar agua a su molino y políticamente quiere lucrar.

Desde ese mismo día hay quien está en redes sociales cuestionado y diciendo que ella es buena Pero le mienten y que su equipo son el problema.

No caiga señora es gente que quiere manipular la situación para poder al final "negociar" ya sea política o económicamente hablando, y eso no debe de tolerar Sara Irma está trabajando a los ojos de los ciudadanos de forma excelente para que un par de pillos quieran aprovechar la situación, no señora, no caiga !!!.

NO LLENAN

Los que aseguran andan más que enojados son los empresarios hoteleros del bello y mágico Pueblo de Cuatro Cienegas Coahuila pues dicen que andan tras una iniciativa para regular, en el argot social se les dice "bloquear" a los ciudadanos que ofertan casas y quintas a través de la plataforma AIRNB pues dicen es competencia desleal para ellos.

Y es que turísticamente hablando Cuatro Cienegas es uno de los pueblos más rentables y es ahí donde los mafiosos hoteleros quieren incar el diente y que solo ellos sean los ganones en esa millonaria derrama económica.

Lo que los señores deben de dar a conocer es el abuso que hacen siempre en dichas temporadas vacacionales en sus costos pues está mas que demostrado que hospedarse en Cuatro Cienegas es más caro que comprar un paquete a Cancún "allá inclusive".

Así es tengo malas experiencias en lo personal que hasta me da pena contarla Pero ahí les va hace años en semana santa había separado yo varias habitaciones o cabañas, mis invitados llevaban el día llamado miércoles Santos de la Semana Santa.

Yo me fui a preparar todo un día antes de la llegada de todos, cuando iba entrando ví un depósito en una esquina de la calle principal que ofrecia a la barra de hielo en 250 pesos, buen y justo precio.

Pensé mañana vengo por una, pues yo llevaba refrescos y cervezas., al otro día fui al mismo local y oh sorpresa el. Ismo cartelon seguía ofreciendo el hielo Pero en: "600 pesos la barra".

Me baje entre Local e hice la observación a quien despachaba y cínicamente me dijo "lo hubiera comprado ayer, hoy ya es día oficial de vacaciones, y llegan los Turistas hay que ganarle a todo" mientras hacía una sonrisa.

En otra ocasión separé una quinta para varias familias que me acompañarian de otros Estados, la separé para semana santa del 2023 Pero hice reservación y deposité la mitad del costo para garantizar mi reservación "

Semanas antes de la temporada de vacaciones hablé con el arrendador y me dijo que llegando el día pagará el resto.

El día que llegamos y que venían ya en camino mis invitados llegué a Cuatro Cienegas busque el sujeto quien pertenece a esa rancia y transa llamadas Familias de abolengo, me cito en un lugar a la entrada del pueblo y me dijo que por "error" su hermana había rentado esa fecha a otras personas, entre gritos y sombreros hice que me devolviera mi dinero y quedé mal con mis invitados quienes llegaron hasta Monclova y cada quien se hospedó en distintos hoteles

Una fuente muy cercana a mi me confesó que la Quinta se había rentado unos días antes a unos visitantes extranjeros quienes al no encontrar hospedaje ofrecieron el doble de mi dinero y en dólares.

Eso es lo que no ven, los avisos y lo hambreado, zatrapas y centaveros de muchos locales Que lucran vilmente con el tema del turismos, que vergüenza.

COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la Facultad de Psicología, la Facultad de Jurisprudencia y la Facultad de Trabajo Social, invita al Coloquio de Investigación del Doctorado en Ciencias Sociales e Intervención Interdisciplinaria (DCSII), que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2025.

En rueda de prensa dieron a conocer los detalles del evento, el coordinador del Doctorado, Jesús Cervantes, la integrante del claustro docente, Laura Núñez Udave y la estudiante del programa, María Tatiana de la Peña, quienes comentaron que las actividades se realizarán de 18:00 a 21:00 horas en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que se ubican en la Carretera a Zacatecas Km. 3, es totalmente gratuito y abierto al público en general.

Destacaron que el objetivo de este espacio académico es generar reflexiones en torno a la investigación y la intervención como herramientas para la incidencia social, promoviendo el diálogo interdisciplinario y crítico en temas de alta relevancia para las realidades regionales y nacionales, por lo que el programa contempla conferencias magistrales, presentación de proyectos de investigación doctoral, paneles de discusión y talleres de formación, con la participación de destacados investigadores, docentes y tesistas.