Visita Coahuila

La que estar de gira de trabajo por Coahuila con su amigo el Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas es la Presidenta de México Claudia Sheimbaum Pardo quien arriba a Saltillo dónde tendrá eventos masivo.

Para tal efecto se está ya preparando las instalaciones del parque Las Maravillas que será sede del encuentro.

La gente del Estado mayor de seguridad a la Presidente está ya desde hace dos día en Coahuila revisando a ciencia y conciencia el lugar, los recorridos y los filtros donde pasarán invitados de honor y Coahuilense en general.

Esperemos que en dicha visita ya por fin la primera mujer que dirige nuestro País traiga noticias alentadoras sobre el tema Altos Hornos de México y sobre todo de inversiones ara está asolada región Centro de Coahuila.

La visita de la mandataria de da en un momento en dónde el gobernador Coahuilense Manolo Jiménez y Sheimbaum han dejado atrás los asuntos de división políticamente hablando y no como con otros ex gobernadores y ex Presidente López Obrador dónde el marcado encono entre ambos dejo muy mal sabor de boca para los Coahuilenses en general.

CARROÑEROS

Conocidos seres que están identificados por siempre estar en contra de todo y a favor de nada pretenden hacer lumbritas en dónde ni siquiera fuego hubo, es decir solo son protagonistas de películas que solo existen en sus perversas mentes y tratar de desestabilizar a la alcaldesa de Cuidad Frontera Sara Irma Pérez.

Desde el grave problemas de corrupción de dos elementos de policía y Tránsito que fueron inmediatamente separados del cargo por órdenes de la alcaldesa un grupusculo de personas , algunos de otros municipios han intentado sacar raja política en su favor.

Sin embargo la poca credibilidad de esos pseudo Políticos están tan por los suelos que simple y sencillamente son olímpicamente ignorados por el grueso de los ciudadanos de la rielera Ciudad.

Y es que la pretensión de organizar una mega manifestación en contra de la primera autoridad de Ciudad Frontera quedó reducida a no más de 20 personas y 10 curiosos, lo cual pone en evidencia a la poca creatividad política y currículum de los que convocaron.

Y mientras eso sucede la alcaldesa hace lo que sabe y sabe hacer bien, trabajar para los Fronterenses día a día.

RECONOCE PRI COAHUILA A SUS JÓVENES

En una emotiva ceremonia cargada de orgullo y entusiasmo, donde se reconoció el trabajo de Manolo Jiménez Salinas en beneficio de la juventud, el Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila celebró la entrega de los Galardones RED 2025, un reconocimiento a las y los jóvenes priistas que han destacado por su compromiso, liderazgo y aportaciones al desarrollo del partido y del estado

El evento fue encabezado por Carlos Robles Loustaunau, presidente del PRI Coahuila, quien dirigió un mensaje de respaldo y confianza a las nuevas generaciones priistas.

"Hoy estamos reunidos para reconocer a quienes representan la fuerza, la energía y la visión de futuro de nuestro partido: nuestras juventudes priistas. Cada uno de ustedes es ejemplo de talento, de compromiso y de capacidad. Ustedes son la prueba de que el PRI tiene presente, pero sobre todo tiene futuro", expresó Robles Loustaunau.

Durante su intervención, destacó el papel fundamental que juega el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien calificó como "el mejor gobernador de México" y "el gobernador de los jóvenes", al subrayar su compromiso con políticas públicas que generan oportunidades reales para este sector.

"Manolo Jiménez es un hombre que da la cara por su gente, que garantiza la seguridad y la paz con firmeza y resultados, que construye un estado fuerte con grandes obras y mejora todos los días con programas sociales que llegan a cada rincón del estado", señaló.

A su vez, Iván Terashima Zamora, secretario de juventud del CDE del PRI Coahuila, aseguró que la juventud priista está más viva y activa que nunca.

"Los Galardones RED Coahuila 2025 son más que un reconocimiento: son un recordatorio de que la juventud priista está dispuesta a asumir el reto de construir un mejor futuro", dijo.