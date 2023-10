Fuera de contrato

De nueva cuenta nadie se presentó a la subida a Castaños en donde se convocó a trabajadores de AHMSA y es que entre la misma raza no hay interés, platicando con vario de ellos coinciden que no tiene caso, recuerdan que ya fueron a Monterrey y México no lograron absolutamente nada.

Incluso dicen algo muy cierto porque los trabajadores de Hércules, la Perla y Cerro de Mercado no se mueven, y le exigen a Napoleón Gómez Urrutia, que los apoye, que agilice el pago de salarios y prestaciones, cuestión de recordar que es el titular del Contrato Colectivo de Trabajo.

Entonces es cuando se hacen la pregunta porque solo quieren mover a los obreros de AHMSA, cual es la intención, porque esa terquedad de intentar mover a los obreros de las Secciones 47 y 288, es en lo que coinciden todos los trabajadores que dicen no vale la pena sacrificarse.

Puro desgaste tanto físico como emocional y no hay respuesta,, no se pagan los salarios, por esa razón prefieren mantenerse tranquilos, incluso un buen número se dedica a trabajar en lo que sea, no van a perder el día de trabajo por acudir a un movimiento que no les deja nada, así de sencillo.

Otro tema es la convocatoria de el martes acudir al recinto de la 147 a tomar según ellos el acuerdo de desconocer a la directiva sindical, las autoridades tienen el compromiso de actuar antes de que ocurran actos violentos como pasó en la 288, la ciudadanía no tiene que sufrir las consecuencias.

Además se dice que estarán preparados para evitar que ingresen, es obligado tomar precauciones antes de que estalle la violencia, aunque también es cierto no hay obreros dispuestos a arriesgar su vida, claro que también hay que tomar en cuenta si se paga por acudir al recinto.

Como se encuentra la situación si se les paga 500 o mil pesos claro que hay disposición de arriesgarse, todo este entorno es cierto, por lo tanto hay que estar preparados, porque si los Napistas se mueven es señal de que vienen cosas buenas para AHMSA y por supuesto preparan el camino.

Ojala y ocurra como las anteriores convocatorias que nadie se presente, es lo mejor que pude pasar, en las condiciones actuales, enfrentarse entre obreros no es moral, pero cuando hay intereses económicos muy fuertes no importa la vida humana, eso es cierto así lo consigna la historia.

De lado social, finalmente se publicó la extensión del Decreto Presidencial y no trae nada nuevo, aunque se manejaba la posibilidad de incluir unidades que el titulo empiece con letra, no ocurrió y quedan fuera, con ello miles de unidades clasificadas como orientales quedaron fuera.

En este sentido la dirigente de la UCDAC Elsa Guadalupe García de Hoyos, aclara que no hubo sorpresas, que la mañana de ayer decenas de propietarios de unidades orientales acudieron con la esperanza de iniciar su proceso pero se les aclaró que no fueron incluidas en el proceso.

Lamentó esa postura, al recordar que son miles de unidades de ese tipo que no podrán legalizarse, que eso fue por el Tratado de Libre Comercio, pero a final reconoce que los afectados son miles de de personas, pero lo más lamentable que jamás podrán legalizar su unidad.

Por ello exhorta a esos propietarios a no caer en el error de creer falsas promesas de gentes que prometen legalizar, es falso ha final no recuperan el dinero que les entregaron en cierta forma es un robo el que cometen, hay denuncias por ese hecho pero no se recupera un solo cinco.

Nos leemos mañana..