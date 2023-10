Fuera de contrato

Y los días transcurren y no hay solución al tema AHMSA, en cierta forma todo sigue igual, incluso dejó de circular información sobre la supuesta inyección de recursos, la empresa continua paralizada y los trabajadores sin recibir un solo cinco de sus salarios y prestaciones.

En este sentido el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Eugenio Williamson Iribarren, dice que la pelota se encuentra en la cancha del Presidente López Obrador, esto por la última declaración del licenciado Alonso Ancira, cuando dijo que es cuestión de que reciba a los nuevos inversionistas.

Mientras no acepte recibirlos no será posible conocer si es real que ya tienen nuevos socios, por esa razón es urgente que se aclaren las cosas y avance el proyecto de rescatar la empresa, al mismo tiempo que los miles de trabajadores reciban su salario y prestaciones pendientes.

Coincide con otros actores empresariales en el sentido de que esto tiene que terminar por el bien de la sociedad en general, ya no es posible mantener este ambiente, tanto el Presidente López Obrador, como el licenciado Ancira, tienen el compromiso de actuar por humanidad y respetar los derechos de los trabajadores.

Ya que estamos en el tema AHMSA, la mañana de ayer un grupo de trabajadores se plantaron en la plaza principal, fueron a protestar porque exigen el pago de su liquidación pendiente hay quienes acumularon tres años en espera y es tiempo que nadie los recibe para aclarar las cosas.

Entre otros de los que protestaron se encuentra el ex Secretario General de la Sección 288 Julián Torres Avalos, estos consiguieron el respaldo del presidente municipal Mario Dávila, que cubrirá los gastos de transporte a México, a donde el martes partirán a buscar autoridades federales.

La intención es hacerse escuchar por funcionarios de la Secretaría del Trabajo y de Gobernación, al mismo tiempo aprovechar que se encuentran en la capital del país para acudir a donde el Presidente López Obrador, celebra la mañanera y los atienda, que entienda la problemática.

Es cierto tienen derecho a eso pero la realidad es otra, la empresa se encuentra sumida en un profundo problema, se ve difícil que les paguen, claro no hay peor lucha que aquella que no se hace, nada pierden, es cuestión de recordar a los que fueron a México y Monterrey, no arreglaron nada, en fin.

Del lado social, organizaciones que supuestamente se dedican a legalizar unidades chuecas prácticamente roban a los dueños de esas unidades al ofrecer que las que su titulo empieza con letra si entran dentro del proceso, les quitan hasta ocho mil pesos a final no arreglan nada.

Alejandro Pérez Fernández, coordinador de los módulos del Repuve dice que hay decenas de casos, denuncias de afectados que cayeron en el error de creer que si es posible la legalización de ese tipo de unidades y aunque intentan recuperar el dinero no es posible cambian de domicilio o no conocen donde se encuentran las oficinas.

El modo como operan varía de diversas manera, todo lo hacen por las redes sociales, y es más fácil que caigan incautos, sobre todo personas adultas que confían en esas falsas promesas, a final se quedan sin dinero y sin legalizar la unidad fueron robados por esas personas.

Ante este escenario exhorta a todos a no caer en el error de creer esas falsas promesas, dentro del decreto no se contempla las unidades que su titulo empieza con letra, tampoco camiones de pasajeros, ni motocicletas, eso tienen que conocerlo y no caer en manos de esas personas, dijo.

Nos leemos mañana..