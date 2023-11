FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será crucial en la vida de la región y para Altos Hornos de México, la presencia de los técnicos que revisan la empresa es un claro mensaje de que podría reactivarse en corto plazo, de acuerdo a lo que arroje el estudio que van a elaborar los profesionales.

En este sentido Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, mostró confianza en que los resultados de los estudios sean favorables, al señalar que AHMSA es una empresa con mucha tecnología dicho de otra manera es rentable, eso permite visualizar que todo será positivo.

Reiteró que el interés de todos los trabajadores y sociedad es de que se tenga el anuncio final de reiniciar operaciones, rescatar los empleos y conocer el plan de negocio que debe incluir pago de los 33 semanas de salario y prestaciones a los trabajadores incluso a empleados de confianza.

Será en los próximos días cuando se conozca el resultado del estudio con ello seguir con la fe y confianza en que esto pronto se reactive, diciembre está cerca y nadie quiere pasar una amarga navidad, por ello es necesario conocer el plan de negocios y el sistema para empezar a liberar salarios.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, en realidad muy amena y lleva el sentido de entender que siempre debemos de contar con buena energía, buena voluntad para hacer las cosas y sobre todo voluntad para cambiar, adelante con la lectura.

Hay muchas historias sobre las actitudes, esta me pareció interesante: Se trata sobre la manera en que una madre criaba a su hijo. "Entraba en su dormitorio y lo despertaba a las 5:30 AM, diciendo "Luis, hoy va a ser un gran día". Pero eso no era lo que el niño deseaba oír a esa hora de la mañana. Su primer trabajo cada día era salir y traer el carbón para encender el fuego y calentar la casa. Lo aborrecía

.

Un día, cuando su madre entró al cuarto y dijo "Va a ser un gran día", Luis respondió bruscamente: "No mamá. Va a ser un día asqueroso. Estoy cansado. La casa está fría. No quiero levantarme y traer carbón. ¡Es un día horrible!". Querido, ella contestó, no sabía que te sentías así. ¿Por qué no vuelves a la cama y duermes otro poco? ¿Por qué no pensé en esto antes?, Se dijo creyendo que había dado en el clavo.

Despertó dos horas después. La casa estaba caliente, y podía oler el desayuno que estaba preparando. Salió de la cama, se vistió y fue a sentarse a la mesa de la cocina. Estoy hambriento, dijo. He descansado bien. Ya está listo el desayuno. Esto está perfecto.

Querido, dijo la mamá, hoy no hay comida para ti. ¿Recuerdas que dijiste que iba a ser un día horrible? Como madre, voy a hacer lo mejor que pueda para que tengas un día horrible. Vuelve a tu dormitorio y quédate allí todo el día. No tienes permiso para salir de allí, y vas a tener poco qué comer hoy. Nos veremos mañana a las cinco y media.

Luis regresó a su dormitorio desanimado y sé acostó. Pudo dormir más o menos otra hora. Pero eso era todo lo que una persona puede dormir. Pasó todo el día deprimido en la habitación, con un hambre que crecía con el paso del tiempo. Cuando oscureció volvió a meterse en la cama y trató de dormir.

Despertó varias horas antes del amanecer. Se vistió. Estaba sentado en la orilla de la cama cuando la mamá abrió la puerta de su habitación a las cinco y media. Antes que ella dijera algo, Luis se puso de pie de un salto y dijo "Mamá, va a ser un gran día".

Lo que era cierto para Luis es cierto para usted también. Podemos cambiar nuestra actitud hacia Dios, hacia la vida, hacia otras personas. Quizás hay cosas que no pueda cambiar, pero usted puede hacer que su actitud sea más positiva. Cuando nuestras actitudes superan nuestras habilidades, aún lo imposible se hace posible. Hay muchos beneficios en mantenerse con una actitud positiva.

Se han realizado investigaciones donde se ha comprobado que mantenerse positivo trae ventajas como buena salud, larga vida, felicidad, buenas relaciones, ascenso laboral, aumento de sueldo, buenos negocios, entre otras ventajas. Siendo positivo no es solamente un modo agradable de vivir, es el modo con el cual debemos vivir, vivir con amor, fe y esperanza.

Bonita reflexión, verdad

Dios nos Bendiga

Nos leemos mañana..