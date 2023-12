Habrá plan emergente para trabajadores de AHMSA: manolo

Al seguir la situación de AHMSA sin avanzar, el gobierno de Coahuila y la presidencia municipal de Monclova diseñan plan emergente para apoyar a trabajadores, sobre todo porque no se alcanza a observar que esté cerca el reinicio de operaciones de la siderúrgica, dijo el gobernador.

Manolo Jiménez Salinas, destacó que son meses de comunicados pero no hay nada en concreto incluso señaló que la empresa no puede actuar de esa manera con los trabajadores por esa razón se trabaja en el plan emergente y salir el auxilio de los trabajadores y sus familias.

Otro punto fue lo relativo a su gobierno, contempla reabrir la casa del gobernador que se localiza en la zona dorada de la ciudad y atender el tema de la reactivación económica tanto de la región centro como la carbonífera en donde se tendrá que atraer inversión para ello se platica con empresarios.

Buena impresión dejó el gobernador en su primera gira de trabajo, estuvo presente en el segundo informe del presidente municipal Mario Dávila Delgado y fue el escenario en donde hizo el anuncio sobre la respuesta de su gobierno a los trabajadores de Altos Hornos de México.

Por su lado el Secretario General de la Sección 147 Néstor Torres Terrazas, es consciente de la desesperación de los trabajadores que acumularon más de seis meses sin recibir salario ni prestaciones y aunque mucho se manejó que ahora en diciembre liberarían pagos todavía no hay nada.

"Todo estamos desesperados, ahora más en diciembre cuando se celebra la navidad y la última noche del año, los compañeros necesitan cubrir gastos extraordinarios para sus familias, necesitamos que alguien nos diga la verdad, como se encuentra la cosa porque esto ya desesperó" apuntó.

El dirigente sindical indicó que no hay pláticas con nadie, nadie dice nada, mientras que la angustia, temor y miedo ronda el pensamiento de los trabajadores que exigen información relativa a pagos de salarios, ya no pueden seguir con la incertidumbre y piden claridad en las cosas.

"No se puede negar lo que se vive, todos los obreros de AHMSA presentamos serios problemas económicos, no hay manera de hacer frente a los gastos de navidad y otros compromisos, la deuda con el Banco crece porque no se deposita, eso también provoca desanimo" reconoció.

Por otro lado, en las empresas de la región no hay reportes de obreros adictos a drogas, tampoco que haya venta afuera de las industrias, al menos la dirigencia cetemista no tiene reportes de ese tipo, aclaró el dirigente de la Federación Frontera de la CTM Mario Dante Galindo Montemayor.

Dice que si hay obreros que salen positivos cuando se les practica el examen antidoping, pero es una cantidad pequeña, la mayoría de los trabajadores son conscientes del riesgo que eso implica, de manera sorpresiva las empresas practican los exámenes para conocer si consumen o no drogas.

"Antes se tenía ese problema, pero ya no hay venta de droga ni en el interior ni afuera de las empresas como se dio a conocer por autoridades, como dirigencia sindical siempre exhortamos a los compañeros a no caer en ese error, vivir sin drogas y ser responsables" indicó.

Para el dirigente sindical los trabajadores son más responsables porque ganan buenos salarios y prestaciones, incluso a mitad de año hubo problemas para contratar trabajadores lo que habla de que por ser mano de obra preparada y especializada tienen oportunidad de un empleo, indicó.

Nos leemos mañana..