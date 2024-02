Hacen frente comun trabajadores y ex trabajadores

Para aumentar las medidas de presión y conseguir la reacción de autoridades, ex trabajadores y trabajadores de Altos Hornos de México formaron frente común, de esa manera transitaran hasta que se les dé respuesta a su petición de recibir su finiquito y salarios.

Julián Torres Avalos, ex obrero de AHMSA dos dijo que esa decisión se tomó luego de que ya son meses de luchar por varios frentes, entonces mediante un solo camino esperan encontrar pronta respuesta y se liberen los recursos para la liquidación de unos mil ex trabajadores y salarios a los activos.

Incluso señaló que para el 8 de febrero partirán a Saltillo en donde serán atendidos por personal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la petición será la misma que busquen la manera de liberar los recursos porque ya son años que se encuentran en lista de espera.

En el caso de los trabajadores en activo ya van para un año que no reciben salario ni prestaciones y nadie se preocupa por la situación que viven miles de familias, sin recursos para hacer frente a compromisos, aumentando la presión emocional por el estado en que se encuentran.

Dentro del mismo tema de AHMSA, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Construcción Eugenio Williamson Iribarren, lamentó que el juez federal Saúl Martínez Lira, haya extendido otros tres meses más el juicio del Concurso Mercantil, dado los efectos negativos que eso representa.

Lo correcto es avanzar dentro de este problema, mientras el tiempo siga transcurriendo será más lenta la reactivación de la empresa, tomando en cuenta que la rapiña se encuentra a todo lo que da, además el equipo continua deteriorándose lo que en cierta forma puede complicar la situación.

Otro punto es la situación de los trabajadores que siguen sin recibir salario y prestaciones la mayoría presenta condiciones económicas muy pesadas al no contar con recursos para cubrir sus necesidades, y mientras el Concurso Mercantil no termine se ve difícil se liberen recursos.

"Le apuesto a que la empresa si podrá salir adelante, hay condiciones pero se requiere que tanto el gobierno federal como Alonso Ancira, dejen de jugar a las vencidas y haya acuerdo para levantar la empresa, es por justicia humana, este escenario ya no se puede seguir por más tiempo" apuntó.

En otro tema todo apunta que los trabajadores de Hércules todavía no alcanzan a dimensionar la realidad, lo que viven y se quejan porque no hay avances lo que deben entender es que dentro del plan de negocios no se contempla la reapertura inmediata de las minas.

Hay información en el sentido de que la empresa maquilara rollos, después poco a poco funcionarán otros departamentos que incluye el Horno Eléctrico, es decir no van a necesitar el mineral de fierro, además las minas ya estaban a punto de agotarse se hacían fuerte con las de la Perla.

Y a pesar de todo eso, los pocos trabajadores que siguen en el Mineral se siguen moviendo de lado político, defienden al Sindicato Minero que dicho sea de paso ni una sola despensa las ha enviado, por esa razón muchos se preguntan que onda con esa raza que no entiende la realidad.

Por otro lado abrir la mina es un peligro, se apuesta doble contra sencillo que de inmediato Gómez Urrutia, emplazaría a huelga y complicaría las cosas, no por algo la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hizo a un lado de AHMSA, al menos es lo que dicen gente que conoce del caso.

Nos leemos mañana..