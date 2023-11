Hay confianza que AHMSA pronto se recupere

En los últimos días los comentarios sobre Altos Hornos de México han cambiado, ahora son más positivos, pero no se puede cantar victoria hasta que no se conozca el final, la inyección de recursos que representa la reactivación de las operaciones de la siderúrgica, dijo el dirigente del Sindicato Democrático Minero.

Ismael Leija Escalante, señaló que en el caso de los trabajadores se encuentran preparados para retornar a trabajar, incluso se conoce que a empleados de confianza se les ha citado al interior de la siderúrgica lo que puede tomarse como buen indicativo de que las cosas caminan bien.

Sobre el pago de salarios, destacó que tampoco se puede tomar como un hecho, es una posibilidad que existe, al recordar que los pagos fueron incluidos dentro del plan de negocios, los trabajadores tienen mano al momento que finalice el proceso y se anuncie la reactivación.

"No se puede decir que si se paga, hay que esperar pero de que se ven cosas buenas de eso no hay duda, cuestión de saber esperar y aunque muchos dicen que noviembre es decisivo para la empresa, se debe de pensar de manera positiva, no caer en el error de creer que ya está listo" destacó.

Por otro lado, aún no se puede manejar papelería de unidades extranjeras que si titulo empiece con letra, todavía no se conoce el proceso, es decir que letras serán incluidas, tampoco si habrá cambios, quienes entreguen documentos y dinero corren el riesgo de ser estafados.

Lo anterior lo aclaró el titular del Repuve en la región Alejandro Pérez Fernández, quien reiteró que las organizaciones que ofrecen manejar la documentación en cierta forma engañan a los interesados, por ello sugirió esperar a la publicación del Decreto y ver el contenido.

Señaló que por las redes sociales suben fotografías con personas a quienes supuestamente legalizaron la unidad pero son anteriores, incluso no hay necesidad de que paguen directamente pueden hacer el primer paso que es sacar cita o bien acudir a Repuve para ser asesorados.

Dentro de los ofrecimientos que hacen organizaciones es entregar papelería y placas, pero ese movimiento es personal, no se acepta terceras personas por esa razón el exhorto es que no hagan caso, no caigan en el error de creer, aún no se publica el Decreto por lo tanto no se conoce nada.

En otro tema, el pago de aguinaldo siempre es motivo para confusiones por ello es necesario que los trabajadores conozcan que se pagan quince días siempre y cuando hayan laborado el año completo, de lo contrario la cantidad es de acuerdo a los meses que trabajaron, aclaró la dirección del Centro de Conciliación Laboral.

Roberto Ramírez García, dijo que la parte patronal tiene la obligación de pagar antes del 20 de diciembre, fuera de esa fecha caería en sanción, en ese sentido destacó que nunca se han presentado quejas por el no pago de aguinaldo, los empresarios con tiempo se preparan para ese egreso extraordinario.

Y aunque muchos empresarios presentan problemas por la situación de AHMSA, es obligado pagar, ellos tienen que buscar la manera de cumplir, el aguinaldo se encuentra dentro de la Ley Federal de Trabajo por lo tanto no es posible decir que no o pagar menos de quince días.

"No tenemos registro de denuncias por incumplimiento, si hay quienes buscan asesoría pero por confusión, la mayoría de las ocasiones es porque tienen menos de un año trabajado, entonces se les paga lo proporcional, es decir de acuerdo al tiempo que trabajo en el año" insistió.

Nos leemos mañana..