Hasta el martes síndico entrega información

Aunque el plazo de dos semanas que la juez federal otorgó al sindico de la quiebra de AHMSA para la entrega de información, venció hoy viernes, será hasta el martes cuando se lleve a cabo el proceso tomando en cuenta que el personal del Poder Judicial de la Federación descansó dos días.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero dijo que es lamentable que eso ocurra tomando en cuenta la desesperación de los ex trabajadores que exigen agilizar el proceso de vender la empresa por ser la manera de recuperar sus indemnizaciones.

Desde su punto de vista, esa postura ocurre porque tanto el síndico como la juez federal no tienen necesidades económicas, además se encuentran a miles de kilómetros de distancia por ello no conocen las dificultades económicas de miles de familias que perdieron su fuente de ingreso.

"Ni la juez ni el síndico conocen de necesidades, por ello se dieron dos días de descanso por los juegos de la Selección, tienen que tocarse el corazón y entender que esto se tiene que agilizar, que ya no es posible sostener más tiempo la publicación de la convocatoria y rematar la empresa" indicó.

Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de la Educación insiste que al momento de planear el próximo ciclo escolar, se tiene que tomar en cuenta que en la región centro no se puede mantener a los estudiantes después del quince de junio y hasta esa fecha manejar el fin de curso.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional de la Sección 5 dijo que esa propuesta ya se entregó a las autoridades educativas a efecto de que se tome en cuenta al momento de elaborar el ciclo escolar 2026-2027 y recortarlo para proteger la salud de los estudiantes y personal.

Lo anterior al recordar que en la región las temperaturas son muy pesadas y pese a ello los estudiantes tienen que presentarse prácticamente bajo las inclemencias del tiempo por esa razón los padres prefieren no enviarlos porque además ya terminó el plan de estudios y no hay nada que hacer.

"Con pruebas hemos demostrado que nuestra petición no es un capricho es una realidad que terminar el ciclo escolar el 15 de julio trae serios problemas, es insoportable permanecer en las escuelas, a eso se suma que los salones permanecen vacíos porque ya nadie envía a sus hijos" indicó.

Y hablando de calor, para proteger la salud de burócratas que laboran en campo, es decir en la calle, la dirigencia sindical negocia con el secretario del ayuntamiento de Monclova para que se realicen acciones sanitarias y proteger su salud tomando en cuenta que toda su jornada laboral es en la calle.

Jesús Rivera Quintero, secretario general del Sindicato de Burócratas Municipales dijo que son unos 300 trabajadores los que trabajan en departamentos cuya labor es al aire libre por lo tanto tienen que ser protegidos tanto con equipo personal como con agua y suero para evitar deshidratación.

"Esas medidas también incluye a personal de confianza, no se pueden dejar solos, las medidas de seguridad tienen que ser parejas, es mucho el calor y eso se tiene que entender por parte de las autoridades para que acepten aplicar programas dirigidos a proteger su salud" indicó.

Señaló que ese segmento de burócratas laboran en pavimentación, obras públicas, limpieza, ecología, alumbrado público y servicios primarios, por ello es obligado protegerlos tomando en cuenta que desde las once de la mañana la temperatura es insoportable por completo.

Nos leemos mañana..