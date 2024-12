La Única Opción Que El Gobierno Tome El Control.

Para el economista Florencio González Alanzo, la única salida para evitar que AHMSA se fraccione y se venda en partes es con la intervención del Gobierno Federal, nadie más está en condiciones de comprarla y ponerla a funcionar son millones de pesos que se requieren para ello.

Dijo que de acuerdo a información que ha recopilado la deuda de la empresa es cuatro veces más que el precio de la acerera que se encuentra desmantelada, saqueada y con equipo inservible lo que hace imposible que inversionistas en realidad le atoren, se requiere la intervención del Gobierno Federal.

"Si la Presidencia de la República nacionaliza la empresa entonces estaría en condiciones de generar condiciones para su reactivación sobre todo por los adeudos que se arrastran a diversas dependencias federales y a miles ex trabajadores que reclaman el pago de sus derechos" apuntó.

Indicó que aunque mucho se dice que existen compradores la realidad es que nadie los conoce, se habla de Villacero y el Hindú, pero es todo realmente no existe más información sobre todo que sea real y cierta, en ese escenario todo apunta que la empresa se va a desmantelar y desaparecer.

En otro comentario es necesario que el Sindico de la Quiebra Víctor Manuel Aguilera Gómez, venga a Monclova aclarar las cosas todo se encuentra confuso, hay mucha información pero lo cierto es que nada avanza, todo sigue igual y el año va a concluir en esas condiciones.

Rolando Rivero Ceballos, micro industrial, dijo que ya no es posible seguir en las condiciones actúales se requiere información oficial y real, que no sean comentarios sin sentido porque la desesperación de ex trabajadores va en aumento al no conocer la realidad para que les paguen.

Incluso dijo que aunque se maneja la versión de que un plazo de seis meses empieza el remate, hay que tomar en cuenta que se involucran otros aspectos que en cierto momento pueden detener el proceso, una situación en realidad verdadera compleja y con un serio problema social.

Dijo que en los últimos días han circulado una serie de comentarios sobre posibles compradores, que hay interesados pero la realidad es que nadie conoce si ya recorrieron el complejo siderúrgico, nadie va a comprar nada si antes no conoce las instalaciones y el estado de todo el equipo.

Por otro lado, hasta el jueves es el plazo que la Ley Federal de Trabajo otorga a empresarios para que entreguen el aguinaldo a sus trabajadores, el equivalente a quince días de salario si laboraron el año completo de lo contrario lo que corresponda por los días o meses trabajados.

Roberto Ramírez García, director del Centro de Conciliación Laboral, dijo que esa fecha es para los trabajadores que no tienen Contrato Colectivo de Trabajo, los sindicalizados se manejan de otra manera, de acuerdo a lo que estipula el documento laboral, en ambos casos es derecho irrenunciable.

Dijo que hasta hoy no se han presentado trabajadores a reclamar el pago, es raro que eso ocurra cuando llegan es porque piden se les cubra el 100 por ciento aunque no tengan el año completo trabajado, por esa razón es importante que conozcan el procedimiento de ley en esa prestación.

Apuntó que aunque el miércoles es el último día hábil de trabajo, en el Centro de Conciliación Laboral habrá personal de guardia para atender los casos más importantes que salgan estos días de asueto, con ello será posible que quienes requieran información la reciban en cualquier tipo de asunto laboral.

Nos leemos mañana..