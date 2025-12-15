Julián Torres Ávalos confía en la Presidenta Sheinbaum sobre la quiebra de Altos Hornos

Pese a todos los comentarios en el sentido de que el proceso de quiebra de Altos Hornos de México podría dilatarse, el dirigente de la Asociación por defensa de los trabajadores Julián Torres Ávalos, dijo que tienen toda la confianza puesta en la Presidenta de la República que se comprometió a defender a los afectados.

Recordó que la mandataria en una ocasión les dijo que estaba enterada del problema y que habría justicia para los obreros, en principio que se cubra la liquidación de acuerdo a los Contratos Colectivos de Trabajo que estaban vigentes hasta el cierre de la siderúrgica y no pagarles conforme a la Ley de Quiebra.

"Sería inhumano que nos den 'migajas' por los años de servicio, estamos en lucha, en receso por las fiestas de navidad pero listos para reanudar las reuniones apenas brinque el año, todos estamos en el mismo camino, y tenemos que seguir así para que se vea unidad total" indicó.

Recordó que aunque el Gobierno federal no puede sacar recursos para cubrir la indemnización hay programas en donde podría se tiene dinero, por ejemplo el decomisado a narcos, o bien lo que se tiene en la llamada Secretaría para Devolver al Pueblo lo Robado, recordó.

Por su lado Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que por información que recibió, la jueza Ruth Haggi Huerta, ya regresó al juzgado por lo tanto el proceso sigue su camino legal incluso con posibilidades de que sea este mes cuando se publique la convocatoria de remate.

Señaló que aunque el fin de semana circuló información en el sentido de que la jueza solicitó licencia, la realidad es que todo indica que fue por unos días, porque desde hoy lunes se confirmó que ya regresó por lo tanto no hay riesgos de que el proceso se dilate o no avance.

Dijo que la noticia causó molestia y enojo entre los trabajadores que esperan se publique la convocatoria por ser la manera de que se encuentren en condiciones de recibir su liquidación, porque reiteró que sí hay empresarios interesados en adjudicarse la empresa.

"Otro punto a favor es que el juzgado no cierra, el personal a seguir de largo, eso quiere decir que se dan condiciones para que se publique la convocatoria y con ello se abriga la esperanza de que para enero se esté en condiciones de conocer quién se queda con la empresa" apuntó.

Por otro lado, de manera inexplicable las tiendas chinas siguen sin control oficial, incluso el personal no tiene seguridad social, se les paga con un recibo sin comprobación fiscal, mientras que a los comerciantes mexicanos los obligan a pagar IMSS e impuestos.

Arturo Valdez Pérez, comerciante del ramo de papelería dijo que el gran problema es la desleal competencia al recordar que en las tiendas chinas se vende mercancía sin calidad a precio bajo pero exactamente porque no pagan impuestos ni seguridad social ni nada.

"Ellos vienen en un paraíso mexicano, no tienen responsabilidad de nada, simplemente operan sin control, mientras que a los mexicanos les aplican multas si no pagan a tiempo las cuotas del IMSS o hay omisión en cubrir los impuestos ante hacienda" señaló.

Otro problema es que se llevan el dinero fuera del país, a China, es una evasión fiscal que afecta a los mexicanos pero a pesar de ello nadie actúa, pese a que en repetidas ocasiones han solicitado la intervención del Gobierno Federal, sigue el silencio y el desleal mercado.

Nos leemos mañana.