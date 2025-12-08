RESPETO, POR FAVOR

Si bien es cierto en los. Acontecimientos en donde una persona muere de forma por demás horrible como por ejemplo el atropellamiento de una persona, a todos nos conmueve.

Lo que no se vale es que hasta de las tragedias quieran sacar provecho político, eso sí no se vale ni se perdona.

Esta el caso de un ciudadano Fronterense que lamentablemente murió víctima de un sujeto que al parecer iba en estado de ebriedad y además a exceso de velocidad atropello a un señor vecino de la. Colonia Occidental el cual falleció de manera instantánea.

Y de este tema hablando el que fungio como "el prietito en el arroz" fue Leonardo Rodriguez quien cobra desde hace años en la. Presidencia Municipal de Monclova ahora como. Síndico de minoría del PT.

El servidor publico sin ton ni son, mucho menos con los hechos verídico revisados se dedicó a hacer conjeturas y señalamientos sin ton ni son, lo cual fue no solo mal visto si no además le catalogaron con un reverendo metiche.

Y es que sin importarle un reverendo cacahuate el duelo de la. Familia se la paso haciendo señalamientos a la ligera.

RESPETO es una palabra que el funcionario Peteista desconoce, pues lo único que que busca evidentemente es sacar provecho político para su causa, triste en verdad.

SE PONE LOS MOÑOS

El que dicen anda con los humos muy altos es el alcalde de Cuatro Cienegas, bueno gobierna la población siempre y cuando sus negocios se lo permiten pues hay quien aseguran que pone muy por encima sus necios qué sus obligaciones al frente de la alcaldía.

Pues dicen que desde que Movimiento Ciudadano le coqueteo para que se ponga la camisa Naranja el alcalde cienguense anda en modo Divo y siente que sus flatulencias no huelen.

Y es que a raíz de ese Coqueteo del MC Víctor Leija siente que Cuatro Cienegas no lo merece pues agarro gas que ni la Pepsi usa en las Botellas de tres litros.

Ahora resulta que el alcalde busca y espera que su ex partidazo de sus amores le ruegue Para buscar la re elección por el PAN pues ahora presume que si el Blanquiazul no le, ruega buscaría ser nuevamente alcalde pero vistiendo la casaca Naranja y asegura que por donde vaya el ganaría con el mano en la cintura, así de ese tamaño es el ego del señor Leija, aunque esperemos y veremos pues la ciudadanía tiene otros datos, y créanme, ninguno es a favor del actual presidente Municipal.

LE GUIÑA EL OJO SHEIBAUM A TRUMP

La ansiada reunión a tres bandas entre Estados Unidos, Canadá y México ha tenido que esperar a que terminara el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, celebrado en Washington este viernes. El encuentro entre Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum ha sido "largo", en palabras de la mandataria mexicana, quien ha afirmado a los periodistas que ha durado "casi una hora". Los reporteros la esperaban a la salida de un encuentro posterior con la comunidad de expatriados en la capital estadounidense en el que ha reivindicado que los migrantes en Estados Unidos son gente trabajadora y merecen un buen trato.

Fiel a su tono conciliador, Sheinbaum ha asegurado que la reunión con Trump y Carney ha sido "cordial" y "muy positiva". Además, la presidenta ha confirmado que ha invitado a Donald Trump a México y que este le ha extendido a su vez la misma oferta para que ella regrese a Washington: "Acordaremos pronto una fecha".

"Hablamos de muchos temas y quedamos en seguir trabajando. Lo bueno es que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva", ha añadido Sheinbaum a las puertas del Instituto Cultural Mexicano en el primer día de nieve de la temporada en Washington. Entre esos temas, ha señalado la presidenta, no estuvo el tratado de libre comercio norteamericano, TMEC, cuyo futuro ha puesto en entredicho Trump con su agresiva política arancelaria. "No hablamos de eso todavía", ha avisado, a pesar de que ella misma había adelantado que iba a ser uno de los asuntos centrales de la reunión. La mandataria tampoco se ha referido a la posible entrega de una tercera tanda de criminales mexicanos hacia las cárceles estadounidenses, como ya pasó en febrero y agosto.

A su llegada había un grupo de mariachis y un puñado de simpatizantes que la recibieron con gritos de "no estás sola" y "qué honor estar con Claudia hoy". Algunos incluso llevaban cazadoras que decían 2024-2030, en referencia a su sexenio. Sheinbaum aprovechó su visita a Washington para verse con un grupo de connacionales en un acto en el Instituto Cultural Mexicano de esa ciudad en donde defendió a los migrantes en Estados Unidos. "Somos trabajadores, gente honesta y queremos un buen trato para mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos", recogió un mensaje en X publicado en la cuenta del Gobierno de México.