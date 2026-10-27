José Antonio Dominguez se burló de los Coahuilenses

La simulación del empresarios José Arturo Domínguez, que ofreció comprar Altos Hornos de México fue irresponsable no sé quién le permitió participar, pero fue una burla, fue una burla para Coahuila, fue una burla para los trabajadores, fue una burla para nosotros, una burla para todos, dijo el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Cuestionado sobre la investigación en contra de quien se comprometió a comprar AHMSA pero sin contar con capital señaló que no comprende como el Poder Judicial y el Gobierno Federal le dieron apertura sin antes investigar sus antecedentes financieros porque una empresa como la que dice que tiene no era para participar.

"No comprendo cómo el poder judicial y el gobierno Federal le dio apertura a que alguien así con una empresa de esas características se registrara para una compra de 1400 millones de dólares. ¿Fue algo muy, muy desafortunado. Cero profesional, cero estudiado, cero, la verdad que muy mal, pésimamente mal" subrayó.

Ante esta situación calificó de importante que las autoridades ayuden a la presidenta a cumplir su compromiso, lo anterior al recordar que a presidenta tiene un compromiso dentro de los 100 compromisos de su gobierno, ella dijo que iba a arreglar el tema de AHMSA, que incluyó ese tema dentro de sus primeras acciones de gobierno.

Por otro lado, si el gobierno de Donald Trump, recorta el envió de diesel, traerá serias consecuencias por principio se corre el riesgo de desabasto porque México no tiene capacidad para cubrir la demanda del energético, y tendría que buscarse otra opción por ejemplo Canadá para que cubra el abasto.

Andrés Oyervides Ramírez, empresario propietario de una cadena de gasolineras, dijo que mucho se empezó a comentar sobre esa posibilidad y dijo que esa postura sería a manera de protesta por la protección del Gobierno Federal a políticos que están acusados por sus ligas con el narcotráfico y sería otra forma de presionar.

Recordó que Pemex no tiene la capacidad como para surtir de diesel todo el país, por eso se requiere que se importe de los Estados Unidos pero el Gobierno americano sigue presionando y no se puede descartar que finalmente el presidente Donald Trump decida recortar el volumen, lo que traería serios problemas.

"Por principio México no tiene capacidad para atender el mercado nacional, incluso cerca del 80 por ciento del consumo viene de Estados Unidos, eso da una clara ideal del serio problema, claro que tendría que buscarse otras opciones y por principio aparece Canadá pero eso representa que el precio tendería a la alza" dijo.

En otro tema, hay dos posturas en el caso de Hércules, por un lado los que critican al sindicato minero que tiene años sin dar la cara y de repente sus representantes aparecen tomando como bandera la crisis de agua y energía eléctrica pero dicen que esa postura puede afectar las negociaciones de vender las minas.

Además se preguntan porque razones por cerca de cuatro años nunca regresaron, es más ni siquiera para repartir una despensa entonces creen que Napoleón Gómez Urrutia, tiene información en el sentido de que si se venden las minas, y pues busca la manera de mover a trabajadores para presionar.

Y es donde dicen que pueden presentarse problemas toda vez que es un mal mensaje para empresarios, nadie v a querer meter dinero si saben que tienen el peligro del sindicato minero sobre ellos, claro que también hay otros que dicen no importa lo importante es que se solucionen los dos problemas.

Total que la imagen es clara, todos disputándose los despojos de AHMSA y sus filiales, mientras miles de familias en completo abandono, el problema son en los yacimientos de mineral, en donde son pocas las oportunidades de trabajo, quienes tienen suerte encuentran trabajo en el campo, en labores ejidales.

Nos leemos mañana..