Paro nacional de transportistas

Al no recibir respuesta del Gobierno Federal, transportistas tomaron el acuerdo de paralizar actividades, la medida será permanente hasta conseguir que se resuelva el problema de inseguridad en el país, asaltos y pago de cuotas es el común denominador que sufren los operadores.

Gerardo Bortoni, presidente de la Cámara Nacional del Auto Transporte de Carga, dijo que la medida de presión se tomó ante la falta de respuesta de autoridades que no escuchan las denuncias que presentan, lo que ha ocasionado serios problemas económicos a los transportistas.

El paro será permanente hasta que no se garantice que al reiniciar operaciones ya no tendrán problemas al circular por las carreteras del país, sobre todo en Estados en donde son obligados a pagar cuota de protección incluso robos y asaltos al por mayor sin que nadie actúe.

Con ello el sector del auto transporte de carga federal van a demostrar el malestar y que ya no van de acuerdo en seguir pagando por trabajar, la medida puede ocasionar serios problemas en el país sobre todo por falta de alimentos, por ello es urgente que el Gobierno Federal reaccione.

En otro tema, pese a que el ISSSTE en coordinación con alcaldes de la región habilitarán consultorios para atender pacientes, no termina el problema de mala atención, se requiere la inversión para la construcción de una nueva clínica de especialidades por ser la única forma de eficientizar el servicio.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que en Candela, Castaños y Frontera se tiene contemplado abrir consultorios para ello los alcaldes van a facilitar el área y el ISSSTE aportará los médicos.

"Esos se vienen a sumar a la clínica que opera en San Buenaventura, es cierto si ayuda pero no es suficiente la clínica del ISSSTE es obsoleta por completo, la infraestructura ya fue rebasada de construyó hace más de 50 años, cuando el número de derechohabientes era mínimo" subrayó.

Incluso dijo que las carencias son muy fuetes, por principio no cuenta con banco de sangre, cuando se requiere atención de especialidades los pacientes son enviados a Monterrey, Saltillo o Torreón, con todas las incomodidades que eso representa y los riesgos por el desplazamiento.

En ese mismo tema, el edificio del Centro de Salud, que el municipio opera en la colonia Occidental es la opción que tiene el ISSSTE para instalar un consultorio que atienda a pacientes tano federales como los municipales de este municipio, dijo Sara Irma Pérez Cantú.

La presidenta municipal, dijo que en días pasados atendió a directivos de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación encabezados por el líder en Coahuila Everardo Padrón y el coordinador regional Arturo Gómez Almaguer, en donde trataron ese punto.

"Les ofrecí una parte del edificio del Centro de Salud que funciona en la colonia Occidental, ellos son los que tienen que decidir porque el plan es poner a funcionar un consultorio, entonces para ello se debe planear un plan de citas para los pacientes y otra área para farmacia" indicó.

Como primera autoridad del municipio reiteró su compromiso con la salud en este caso de trabajadores de la educación al mismo tiempo beneficiar a burócratas municipales que también son atendidos en la clínica del ISSSTE y sería una forma de acercar ese servicio de salud.

Nos leemos mañana..