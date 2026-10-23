Leija gestiona anticipo a cuenta de liquidación

En sus gestiones por encontrar apoyo para los trabajadores de AHMSA, Ismael Leija Escalante, pidió a la juez Ruth Haggi Huerta García, y al representante de la Secretaría del Trabajo doctor Alejandro Salafranca, autorizar un anticipo a cuenta de liquidación para reducir la presión de los afectados por el cierre de la empresa.

Dijo que se encuentra en la ciudad de México y entre los puntos que trató con funcionarios federales es lo relativo a no detener el proceso de vender AHMS, y la respuesta fue que se trabaja para formar la asociación entre Cargill y Afirme e incluso que hay muchos avances en ese tema.

“La jueza se encuentra dentro del margen legal, le pedí agilizar todo el movimiento peto no se encuentra en sus manos, de cualquier forma se hace todo lo posible porque se logre esa asociación en el menor tiempo posible, todos los involucrados en el tema coinciden que se trabaja en ello” enfatizó.

Señaló que la propuesta de que la federación aplique recursos para cubrir una parte de la liquidación fue presentada en todas las dependencias involucradas con la quiebra de AHMSA, y aunque de momento no hubo respuesta no se puede descartar que se consigan los recursos.

Por otro lado, Francisco Rios Treviño, calificó como ataque cibernético el Hackeo del WhatsApp de su número telefónico y dice que afortunadamente nadie de sus contactos cayó en el error de depositar desde 3 mil 500 pesos hasta cinco mil que por medio de mensaje electrónico solicitaban a su nombre.

“Todos mis amigos y contactos conocen mi forma de actuar, saben que no les pediría dinero, incluso la mayoría optó por bloquear el número y con ello dejaron de molestar, mi nombre fue utilizado en ese intento por sacar dinero fácil, lo reporté y ya se arregló el problema” indicó.

El dirigente sindical no culpó a nadie del ataque cibernético al señalar que no se puede lanzar una culpa sin tener conocimiento, además recordó que esa práctica es común, no hay persona que esté libre de eso, los delincuentes conocen como hacer ese trabajo sucio y conseguir dinero fácil.

Rios Treviño, indicó que la empresa telefónica es quien debe contar con instrumentos para detectar de donde se hace el hackeo pero sobre todo empezar a trabajar en ese aspecto y terminar con esa práctica que se aplica en todo el país y el mundo, entonces no se puede culpar a nadie.

En otro tema, millones de trabajadores mexicanos se enojaron por la reforma al régimen de pensiones del IMSS, al afectar a quienes se encuentran a pocos años de jubilarse o pensionarse y usarían la ley 40 para poder pensionarse con una cifra elevada y premiar sus años de cotización.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM reprochó a postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por medio de un decreto eliminó ese beneficio, que vendrá afectar a quienes tienen entre 58 y 59 años es decir próximos a pensionarse.

Incluso señaló que a nivel nacional la CTM que tiene representante en el Consejo Técnico no tuvo conocimiento de esa reforma, los representantes obreros se hubieran opuesto por el daño a los trabajadores que por la situación del país perdieron su empleo, dejaron de cotizar y la modalidad 40 era su tabla de salvación.

“Es un gravísimo error que afectará a millones de trabajadores mexicanos no se vale que les cancelen el derecho de retirarse con una cantidad que les garantice una buena calidad de vida los últimos años de su vida, es necesario que haya reclamos a nivel nacional para dar marcha atrás a esa reforma” sugirió.

Nos leemos mañana..