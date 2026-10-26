No hay riesgo de desabasto de alimentos

El paro nacional de transportistas no pone en riesgo el abasto de alimentos ni productos en general, fue una acción que obligó a la reacción del Gobierno Federal que aceptó dialogar con concesionarios lo que da pauta a pensar que se resolverá al atenderse las demandas y encontrar solución.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la Región., dijo que el movimiento es justificable toda vez que los transportistas denunciaban una serie de atentados en su contra, sobre todo asaltos y cobro de piso en carreteras federales.

La intervención del Gobierno Federal detuvo el movimiento, en diversas entidades del país si hubo paro pero no en la forma como se pensaba, que todo el sector transportista dejaría de trabajar, al menos en la región fueron pocos los que de manera pacífica se sumaron al movimiento.

“Fue un paro tranquilo, sin afectar a la población, nunca estuvo en riesgo el abasto de alimentos y todos los productos que llegan a Monclova, en cierta forma el conflicto entró s una etapa de relajamientos mientras llegan a acuerdo con el Gobierno Federal, y aleja la posibilidad de mantener el paro” expresó.

Por su parte, el dirigente de la CTM de Monclova Jorge Carlos Mata López, dijo que en las industrias de Monclova el sistema de transporte siguió trabajando de manera normal no hay reporte de paralización de actividades del auto transporte que mueve la producción a diversas partes de la república.

“No tenemos información de suspensión de actividades en la industria, todo siguió normal, la lucha de los transportistas se justifica y tienen el apoyo moral de la CTM toda vez que es una queja porque resultan afectados en todos los sentidos, al menos en Coahuila no hubo problema” indicó.

El dirigente sindical enfatizó que mientras no se afecte el transporte de mercancía tampoco se pone en riesgo la actividad de las industrias consideró importante que el Gobierno Federal atienda la queja de los concesionarios del auto transporte de carga y evitar que vuelva a ocurrir otro paro.

Mata López, indicó que el sistema de transporte de mercancía en la región se mantuvo de manera normal a pesar de que en diversas entidades si hubo paro como lo habían programado, en el inicio se semana arrancarían su jornada de protesta, los transportistas deben ser escuchados.

En otro tema, trabajadores de la empresa Arcosa de Castaños denunciaron que la mayoría se enfermó por el consumo de barbacoa en mal estado, todos los que acudieron a laborar el domingo presentan serios problemas estomacales, incluso hubo quienes tuvieron que retirarse a recibir atención médica.

Pero se quejan porque dicen que a pesar de lo grave del asunto no se les permite denunciar de inmediato los amenazan con despedirlos, mientras que la dirigencia sindical no hace nada por conseguir la atención medica de todos los afectados y en cierta forma los abandonó a su suerte.

Y es que dicen que el comedor es administrado por la propia dirigencia sindical lo que ha provocado malestar en general, lejos de ser defendidos simplemente los hicieron a un lado incluso tienen temor de que no les paguen el día sobre todo los que tuvieron que regresar a sus casas para acudir con el médico.

Dicen que el temor es que la cosa quede así sin investigación, mientras los afectados obligados a permanecer callados de lo contrario corren el peligro de ser despedidos, por ello dicen que la autoridad de trabajo incluso el propio IMSS es quien debe de proceder e investigar la denuncia.

Nos leemos mañana..