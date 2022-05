La aplicación inmediata de medidas preventivas y de control, sustentadas en un programa de orientación al personal de todos los niveles, permitió en AHMSA y las unidades mineras una respuesta colectiva que comparativamente con los índices generales aminoró en forma importante entre trabajadores y sus familias el impacto de la pandemia de COVID-19.

Los registros de Medicina del Trabajo muestran que durante la pandemia y hasta el mes de marzo recién pasado, en el grupo hubo 5,725 trabajadores contagiados con el virus 9, con 36 fallecimientos, lo que arroja un índice de mortalidad de 0,63%, en tanto a nivel nacional ese índice las autoridades de salud lo fijaron en 5.6%.

Al evaluar el balance de la pandemia, el licenciado Alonso Ancira externó un reconocimiento a la responsabilidad demostrada por todo el personal y señaló que es una muestra de las grandes fortalezas de AHMSA y Subsidiarias, la unidad y fuerza del personal, demostrada esta vez frente a la gravedad de la emergencia de salud.

Expresó que la situación genero para todos, mayor conciencia sobre el cuidado personal y familiar. Destacó la coordinación con los organismos de salud y su apoyo, a la vez que advirtió que la alerta no ha finalizado, por lo cual llamó a no abandonar las medidas preventivas mínimas recomendadas por las autoridades y mantenerse atentos a cualquier indicación que en lo sucesivo haga llegar Medicina del Trabajo.

Al menos un grupo de cinco trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México, recibieron llamada telefónica en done además de pedir varios datos, también les piden el número del NIP de su cuenta de débito, pero es error hacer lo que les piden es para vaciar las cuentas.

En este sentido el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero Carlos Garza Bernal, exhortó a trabajadores a no caer en el error de seguir las instrucciones, es gente que busca la manera de sacar dinero fácil, ahora más cuando se acerca el pago de utilidades.

"Tenemos reporte de que siguen ese tipo de llamadas, no es posible que despojen a la gente de su dinero, hay casos que vacían las cuentas y aunque acuden al banco no consiguen recuperar el dinero, primero se hace la investigación, finalmente el banco no se hace responsable" afirmó.

El dirigente sindical enfatizó que al momento de recibir la llamada, cuelguen y reportar el número ante autoridades, es la manera de no caer en manos de personas que se dedican a ese ilícito a despojar a la gente de su dinero, no se tocan el corazón para hacer el mal, por eso mucho cuidado, recomendó el vocero.

