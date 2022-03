La Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) otorgó al Instituto Central Coahuila (ICC) la certificación redPEA, que reconoce la labor desarrollada por la escuela monclovense en promoción de los valores humanos, el respeto al medio ambiente y la construcción de una cultura de paz, dentro y fuera de las aulas.

La entrega oficial del reconocimiento se realizó durante una ceremonia encabezada por el ingeniero Gerardo García Castelán, Presidente del Consejo de Administración del ICC; la licenciada Mónica Elizondo Ortiz, Directora Corporativa de Recursos Humanos de AHMSA; y el licenciado Moisés Celaya Ramos, Director General del ICC.

A través de la decisión, UNESCO reconoce los programas educativos y de asistencia social que desde hace un lustro desarrolla el instituto en los niveles de secundaria y bachillerato.

“Es un reconocimiento al conjunto del personal y del alumnado y una motivación para continuar el proceso de formación de los jóvenes en valores cívicos”, indicó el licenciado Moisés Celaya Ramos en la ceremonia que concluyó con la inauguración del recién remodelado Patio Cívico de la institución educativa.

Del lado de la 147, Los aspirantes a la Secretaria General de esta Sección, tienen el compromiso de desarrollar una campaña de respeto, sin insultos ni agresiones, también deben estar preparados para ganar o perder, en la democracia es normal que eso ocurra, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la organización sindical, recordó que desde el sábado por la tarde arrancó la campaña de proselitismo, hasta el momento son tres los aspirantes que de manera oficial ya empezaron su campaña, por ello el exhorto de que exhorten a sus simpatizantes a respetar a sus adversarios y activistas.

“Tiene que ser una campaña de respeto, de propuestas, a final quien va a decidir son los trabajadores, ellos se van a inclinar por quien presente el mejor plan de trabajo, por ello la importancia de que analicen cual es el mejor perfil y el día de la elección acudir a votar por quien ellos crean más conveniente” indicó.

Recordó que de acuerdo a los estatutos en la primera decena de abril se celebra la elección en donde obreros que laboran en la planta Uno de Altos Hornos de México elegirán el Block A que incluye la Secretaría General y otras carteras, el proceso será democrático mediante voto secreto y a puerta de factoría.

Del lado social, todo indica que la fecha para regularizar unidades extranjeras se alarga, lo anterior en razón de que no hay avances, aún no se define del todo el mecanismo y falta conocer si eliminan el aspecto ecológico y la carta de no reporte de robo de las unidades, señaló Armando García Grimaldo.

El dirigente de la UCD Nacional, apuntó que otro aspecto es la instalación del modulo del Registro Nacional de Vehículos ( RENAVE) que será quien se encargue de manejar vía electrónica el registro y posteriormente enviar a la Secretaria de Hacienda la documentación y autorice la legalización.

Indicó que con este sistema se elimina la figura de la agencia aduanal evitando con ello el pago que cobran esos despachos y representa una fuerte salida de dinero, encareciendo la legalización, por ello la importancia de no hacer cambios en este aspecto y que no intervengan. Indicó.

Recordó que de acuerdo al Decreto la fecha para legalizar unidades vence el 20 de septiembre pero como se encuentra detenido el proceso, hay posibilidades de extender la fecha, sobre todo por la falta de un módulo del RENAVE, en donde se entregue la papelería, indicó.

Nos leemos mañana..