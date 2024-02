Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- AYER estuvo por el Coloso del Norte, no hay novedad, salvo los chamacos, esos que culminaron la campaña de la Liga Juvenil Coahuilense, y otros que llegaron en busca de una oportunidad en el cuadro titular, más otros que partirán a la Liga Rookie, todos ellos se metieron al gimnasio, ya que lo primero es ejercitar todo su cuerpo para evitar una posible lesión, por ahí salude a Sergio Attwel, el chamaco anda entusiasmado con el trabajo que realizó, y más cuando sus muchachos lograron el banderín, en Liga Juvenil Coahuilense, superando en la final en cinco juegos a Saltillo, por cierto hay que observar de cerca a Miguel Palos a Óscar y Manuel Soria, Jeremy Cano, Francisco Reyna, Manuel Leija y otros más, que serán observados, la semana que entra por el mánager Homar Rojas.

HOMAR ROJAS, en entrevista que cedió en Monterrey, aseguró tener mucha confianza, con el staff de lanzadores que abren juego, como es el caso de los importados Luis Escobar, Chavez Fernández, Vidal Nuño y Chester Pimentel, pero esa un feliz regreso de Wilmer Ríos, Zach Grotz, el chamaco de Monclova Juan Pablo Téllez y Joe Pulido, bueno es muy prematuro, adelantarme a los acontecimientos, pero conociendo de antemano a Homar Rojas, me adelanto a decir, que saldrá triunfante con Acereros y más si vienen al cien por ciento, Erick Filia, Chris Carter, Juan Pérez, Ramón Hernández, Aldrem Corredor y Jackson Flores.

VAYA clase de refuerzos que está adquiriendo Toros de Tijuana, me comentó Ricky Williamson, que en la lista de jugadores que estarán en el campamento de pretemporada de Toros de Tijuana, aumenta día con día y el viernes no fue la excepción al anunciarse el compromiso de Christin Stewart para enfundarse en la casaca fronteriza en la campaña 2024 de Liga Mexicana de Beisbol (LMB), en bueno el trabajo, que está realizando el área deportiva, ellos no descansan, pues por así decirlo, casi están obligados en buscar el tercer campeonato en la historia de la franquicia y con el nuevo refuerzo ya son 22 jugadores que signaron su acuerdo de llegar a ser campeones.

RECUERDEN, este domingo en parque Ferrocarrilero de ciudad Frontera, inicia la batalla final en liga Ranchera de Beisbol, en donde estarán presentes los equipos finalistas Mets de Taller DAMASCO y Rangers de PIMSA, una gran batalla con los mejores lanzadores y bateadores del momento, el primer encuentro inicia a las 10:30 de la mañana.

NOTICIAS del beisbol en República Dominicana, informan que los Toros del Este, ya tienen nuevo mánager para la edición 2024-25, ya que dijeron a los medios de la contratación de José Offmeran como nuevo mánager, los dueños del equipo, se quejan porque ya son tres años seguidos que no entran a semifinales de campeonato, los Toros de la Romano, tuvieron como mánager primero a Lino Rivera, después a Mendy López, pero no hubo buenas respuestas de ellos, ahora y con tiempo los directivos trabajan temprano en la formación de un equipo competitivo.