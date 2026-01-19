La presidenta Caludia Sheinbaum demuestra que está en el caso AHMSA

La declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido que febrero es mes clave para solucionar el tema de Altos Hornos de México, tranquiliza el ambiente porque es un reflejo de que se encuentra inmersa dentro del proceso de quiebra y tiene información del estado que presenta.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero recordó que en la mañanera del lunes la jefa del ejecutivo federal se refirió al tema AHMSA y dejó en claro su confianza de que el próximo mes haya noticias importantes sobre la venta de los activos de la siderúrgica.

"Claro que es buena postura sobre todo porque demuestra que sigue de cerca el proceso de quiebra de la siderúrgica, coincide con las versiones del Secretario de Trabajo federal que también tiene confianza en un buen arreglo que permita empezar a programar lo relativo a los derechos de trabajadores" indicó.

Señaló que de acuerdo al proceso en febrero se rematan los bienes y hay confianza que en la primera convocatoria, empresarios entreguen su propuesta de manera que no haya necesidad de una segunda o tercera convocatoria, que todo se vaya en la primera etapa para seguir con el siguiente proceso.

Por otro lado, pese a la situación económica que se registra en la región, Teléfonos de México se mantiene en dominio del mercado, son pocas las bajas, la competencia no ha logrado desbancar este servicio, al contrario la demanda se sostiene con ello es posible apoyar la economía familiar.

Christopher Alan Díaz Lara, dijo que al hacer un balance del precio por el servicio es fácil encontrar que Telmex tiene mejores precios y ofertas, por esa razón los usuarios siguen en activo porque son conscientes de la diferencia que existe en servicio también en respuesta por fallas.

En este sentido dijo que los reportes por fallas se redujeron son mínimas las quejas eso habla de que se ha logrado terminar con ese serio problema que por años estuvo presente por la actuación de ladrones que bajaban las líneas ocasionando saturación en la reparación y reanudación del servicio.

"Ya son mínimos los reportes, eso es por la coordinación con la fiscalía y cuerpos de seguridad pública que mediante fuertes dispositivos lograron controlar ese problema, pero también porque el 57 por ciento de la red telefónica es fibra óptica por lo tanto dejó de se tentación a ladrones" apuntó.

Por otro lado, al avanzar la reforma laboral y aplicar la semana de 40 horas, los primeros que empezaron a analizar el tema son los Gasolineros, no se descarta que ante esa reforma tomen la decisión de aplicar el sistema de auto servicio y despedir a todos los despachadores, dijo el doctor Oscar Mario Medina Martínez.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la Región, señaló que ese sistema americano podría aplicarse en las estaciones de servicio a manera de estar en condiciones de hacer frente al cambio en la jornada laboral de 40 horas que traerá sus consecuencias.

"Tampoco se puede descartar que otros sectores comerciales opte por el mismo camino, por ello es urgente que haya platicas entre los sectores involucrados en ese cambio, ya que pegaría directamente en el sector productivo principalmente en negocios que requieren operar las 24 horas los 365 días del año" apuntó.

Señaló que de acuerdo a los resultados que alcancen los propietarios de gasolineras por aplicar de auto servicio habría más comercios y negocios que podrían optar por esa figura por ello reiteró que antes de su aplicación por completo se requiere hacer consultas y juntos analizar el entorno.

Nos leemos mañana..