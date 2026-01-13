Acostumbrado a gritar, amenazar y hacer circos maromas y teatros el Oriundo de Muzquiz Coahuila y diputado de Panzaso por PT Tony Flores se aventó unas habladas en contra del veedeecologista Limbar Valdes quien amenazó con acudir a buscar a Tony Flores y "cantarle un tiro".

Rssulta que en episodio más de las novelas estelarizadas por EL diputado peteista Antonio Flores quien uso los micrófonos para hacer sus shows amenazando y acusando sin ton ni son, arremetió en contra de Limbar a quien insulto en reiteradas ocasiones, llamandolo 'basura"

Limbar no se anduvo por las ramas ni con chifladuras de señorita y de inmediatamente respondió.

Le. Mando mensaje a Tony Flores a quien le advirtió que el día de sesión o sea hoy martes acudirá ante el Congreso local para encarar a Tony Flores a quien le advirtió : " a ver si tienes pantalones y me dices todo lo que dijiste cara a cara".

Hay ya apuestas cruzadas en donde la Inmensa mayoría se inclina en favor de Limbar pues aseguran que el diputado Tony Flores simple y sencillamente, le tiembla la huila".

THEO A FAVOR DE ALIANZA

Sabedor de que si la militancia priista no le hubiera apoyado en su elección para ser Diputado Federal Theodoros Kalionchiz no hubiera conocido más que por televisión o fotografía el Congreso Federal, aseguran apoya la iniciativa de que Pan haga alianza con el PRI para el próximo proceso electoral.

El diputado federal pianista por el 03 distrito Electoral ha sido enfatico en apoyar la alianza PRI - PAN pues sabe que es fundamental para salir adelante en dicho proceso electoral.

Si embargo grupos dentro del PAN en Coahuila aseguran que no habrá dicha relación política pues piensan que el PAN por si solos lograrán ganar posiciones, situación que mucha gente duda.

TRUMP-CUBA: LA AMENAZA

El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, aseguró el domingo (04.01.2026) que Cuba está "a punto de caer" y apuntó que su economía -devastada por años de embargo estadounidense y mala gestión interna- está en la ruina, escenario que se verá empeorado porque ahora no tendrá acceso al petróleo venezolano, tras el ataque contra Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

"Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", aseguró el mandatario estadounidense. "Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros", añadió. "Vamos a acabar hablando de Cuba, porque está en decadencia y queremos ayudar a la gente", apuntó.

En las declaraciones, realizadas a bordo del Air Force One, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación similar a la que capturó el sábado en Caracas al presidente venezolano. "No creo que necesitemos ninguna acción", aseguró Trump, quien un día antes había declarado a la prensa que consideraba que el gobierno cubano era "muy similar" al venezolano.

"Gobierno cubano es un gran problema"

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó este domingo en una entrevista televisada dar una respuesta clara sobre la isla y se limitó a decir que "el Gobierno cubano es un gran problema". Rubio, exsenador por Florida e hijo de inmigrantes cubanos, sostiene desde hace tiempo que Cuba es una dictadura que reprime a su pueblo.

"No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto. Pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano", dijo a NBC News. "Esto es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos, y no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea una base de operaciones para los adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos", agregó. (DW. Con)