¿Estoy deprimido?

¿Se siente irritable, aislado o retraído? ¿Trabaja todo el tiempo? ¿Bebe demasiado? Estas actitudes poco saludables pueden ser pistas de que padece depresión. La depresión puede afectar a hombres y mujeres de manera diferente; cuando se presenta en hombres, puede estar oculta por una conducta de afrontamiento distinta. Por varias razones, la depresión masculina a menudo no se diagnostica ni se trata y puede conducir a resultados graves y, a veces, trágicos. Pero cuando se trata, la depresión generalmente mejora.

Los síntomas de depresión pueden diferir en hombres y mujeres. Los hombres tienden a utilizar distintas formas de enfrentarla saludables y no saludables. No está claro por qué la depresión afecta a hombres y mujeres de manera diferente. Pero estas diferencias podrían deberse a la química cerebral, las hormonas y las experiencias de vida. Estas diferencias también podrían surgir del rol masculino tradicional, que desalienta la expresión de emociones y fomenta la búsqueda del éxito, el poder y la competencia.

Al igual que las mujeres con depresión, los hombres pueden sentirse tristes, desesperanzados o vacíos, muy cansados. Tener dificultad para dormir o dormir demasiado y no disfrutar de actividades que antes solía hacer. Otros comportamientos podrían ser síntomas como los problemas para llevarse bien con su pareja y otros miembros de la familia.

Comportamiento escapista, como pasar mucho tiempo en el trabajo o haciendo deportes. Síntomas físicos, como dolores de cabeza, problemas digestivos y dolor.

Problemas con el consumo de alcohol o drogas. Comportamiento controlador, violento o abusivo. Irritabilidad o ira que se sale de control.

Esta forma de actuar, puede ser signos de otros problemas de salud mental o pueden superponerse con ellos. O pueden estar relacionados con afecciones médicas. En cualquier caso, se necesita ayuda profesional para averiguar la razón de sus síntomas y obtener el tratamiento adecuado.

La depresión a menudo no se diagnostica. Usted quizás puede pensar que sentirse triste o emocional es siempre el síntoma principal. Pero para muchos no lo es. Por ejemplo, los dolores de cabeza, los problemas digestivos, el cansancio, la irritabilidad o el dolor prolongado a veces pueden ser síntomas. También lo puede ser sentirse aislado y buscar distracciones para no tener que lidiar con sentimientos o relaciones.

Es posible que no sepa cuánto le afectan sus síntomas. O puede que no quiera admitir ante sí mismo o ante los demás que está deprimido. Pero ignorar, encubrir o utilizar conductas poco saludables para ocultar la depresión solo empeorará todo. Lo mismo el no querer hablar sobre si puede estar deprimido y es que, como muchos, es posible que haya aprendido a centrarse en el autocontrol. En el caso de muchos hombres, puede pensar que no es masculino expresar sentimientos y emociones relacionados con la depresión y puede tratar de encubrirlos y no querer recibir tratamiento de salud mental. Incluso si cree que tiene depresión, es posible que no quiera que le diagnostiquen o le den tratamiento. Es posible que no quiera recibir ayuda porque le preocupa que el estigma de la depresión pueda dañar su carrera o hacer que su familia y amigos le pierdan el respeto.

Hoy 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Depresión, una fecha que busca crear conciencia sobre una de las enfermedades mentales más comunes y, al mismo tiempo, más invisibles del mundo. Una que afecta a millones de personas, independientemente de su edad, género o contexto social. La depresión no es simplemente sentirse triste, sino un trastorno emocional complejo que atraviesa por eliminar el estigma asociado con los trastornos mentales y fomentar un diálogo abierto sobre la salud emocional. A pesar de su alta prevalencia, muchas personas aún no buscan ayuda debido a la vergüenza o el miedo al juicio social. Sin embargo, la depresión es tratable, y la intervención temprana puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de quienes la padecen.

Es un recordatorio de que nadie debería estar solo en su lucha y que la recuperación es posible. Hay personas en tal depresión que sucumben ante ella y renuncian a todo y prefieren morirse de una vez y no morirse millones de veces cada día. Pero créeme, la vida es maravillosa.

@marcosduranfl