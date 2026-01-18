Se sigue moviendo el ambiente

Pese a las declaraciones de Leija, en el sentido de que existen interesados en participar en el remate de AHMSA, el ambiente sigue revuelto, como que ex trabajadores no tienen conocimiento de lo que es un proceso legal, que se debe cuidar todos los detalles y formas para no incurrir en errores.

Otro comentario que se alimenta es en el sentido de que a partir de la próxima semana ex empleados de confianza van a regresar a trabajar al área de laminación, es gente preparada y con conocimiento sobre el equipo y sus operaciones, incluso que los mandan llamar, les ofrecen trabajo pero sin salario.

Es lo que ha circulado los últimos días pero se insiste no es información oficial, son comentarios de personas que dicen conocer a fondo la situación y que se encuentran listos para regresar a la siderúrgica, pero también es cierto no se conocen nombres ni nadie confirma lo anterior.

Por ello no dejan de ser comentarios, lo bueno sería que alguien dijera aquí estoy, me hablaron entonces si esa versión tendría sentido pero como ha ocurrido los últimos años son comentarios fuera de la realidad oficial, entonces hay que esperar cuando menos hasta el lunes y ver que sale de cierto.

Por otro lado, el sistema de taxis por aplicación se corrompió, hay personas que tienen de diez a 12 unidades y las rentan, es un negocio que en realidad se salió de control por las facilidades que reciben al no estar obligados a cubrir impuestos y otros gastos que se origina por la atención a clientes.

Javier Hernández del Angel, dirigente de taxis Premier, dijo que desafortunadamente no hay manera de aplicar orden, al principio se argumentó que el servicio era por parte de ex trabajadores de Altos Hornos de México, que tenían la necesidad de percibir un ingreso por el cierre de la empresa.

Pero con el paso de los días esa necesidad se convirtió en negocio a grado que hay flotillas de unidades trabajando bajo ese sistema, porque no hay manera de aplicar control por parte de autoridades que permiten la circulación y el servicio bajo el sistema de plataformas, enfatizó.

Señaló que poco a poco se satura el servicio de 800 unidades se calcula que actualmente son unas mil 200 las que circulan por el incremento en los taxis del servicio de plataforma lo que refleja la competencia y eso en cierto momento será competencia para ese sistema de taxis.

En otro tema, entre la burocracia municipal hay mucho ánimo al conocer que avanza el proyecto de mejorar las condiciones de seguridad social, que ya se encuentra listo el local donde v a operar el consultorio que tendrá médico, enfermeras y hasta una ambulancia de traslado urgente.

Rogelio Meléndez Valero, Secretario de Estadísticas, del Sindicato de Burócratas Municipales, dice que los avances permiten adelantar que sería para el día de la firma del nuevo tabulador salarial o sea el 14 de febrero cuando se ponga en servicio ese sistema de salud.

Recalca que es la primera ocasión que autoridades municipales ponen atención en ese segmento de trabajadores, siempre estuvieron abandonados, nunca se les ponía atención y estaban obligados acudir a recibir atención médica al ISSSTE aunque fuera malestar normal.

"Ya con el consultorio, médico y enfermera, la cosa va a cambiar cuando no naya necesidad de acudir al ISSSTE podremos hacerlo directamente en el consultorio municipal, es un aspecto que en realidad reforzará la atención médica y beneficiar a burócratas y sus familias" externó.

Nos leemos mañana..