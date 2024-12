Podría Alargarse El Asunto De AHMSA.

Si es real que existen demandas de ex trabajadores de Altos Hornos de México, el proceso podría alargarse por tiempo indefinido toda vez que se tiene que atender esos expedientes, al menos así lo dijo el Conciliador Víctor Manuel Aguilera Gómez, aclaró Humberto Prado Montemayor.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción señaló que en una reunión que sostuvieron hacer unos días, les aclaró que en tiempo normal serían seis meses para empezar con el remate de bienes y activos, pero si hay demandas entonces las fechas cambian.

"Se conoce que grupo de obreros colocaron demandas por el no pago de liquidación, incluso se colocaron antes de la declaratoria de quiebra por lo tanto reclaman el pago de sus derechos laborales un punto que en realidad va a incidir dentro del proceso de Concurso Mercantil y quiebra" indicó.

Dijo que en el caso de los obreros se tiene que atender su demanda así como también el resto de los ex trabajadores que también esperan se les cumpla con sus derechos por esa razón insistió que no se tiene que dar fechas para no dar falsas esperanzas a los ex trabajadores en general.

Hay que recordar que en este espacio siempre se ha dicho que no es fácil empezar a vender, apenas el síndico empiece con su labor y se dejarán venir una serie de demandas y amparos que van a detener el proceso y se tiene que decir la cosa como es con la seriedad del caso por lo completo

Una son las cientos de demandas de ex obreros, unas de ellas tienen hasta cinco años porque se venció el plazo para cubrir su liquidación, pero no se cumplió con el convenio que de buena voluntad firmaron entre las partes, por esa razón buscaron el amparo de la justicia.

Otro punto es el reclamo de equipo de empresarios que tenían en comodato en el interior de las dos siderúrgicas y que por confiar no lograron sacar a tiempo, o bien porque pensaron que las actividades arrancarían de nueva cuenta y eso los dejó sin retirar los bienes que van a exigir.

Vale la pena recordar que solo el extinto y ex senador Armando Santa Guadiana Tijerina, fue el único que se adelantó y logró sacar toda la maquinaria que tenía principalmente en la planta dos, fueron días que se ocuparon para sacar todo, pero otros no tuvieron el mismo ingenio o información sobre lo que se avecinaba.

Por otro lado, siguen apareciendo reportes de trabajadores afectados en su salud mental por la situación que viven tras el cierre de la empresa y sobre todo porque dejaron de recibir salario y prestaciones hace ya casi dos años, unos no han logrado encontrar trabajo por la edad.

El serio problema social tiene que atenderse en razón de que de lo mental pasa problema clínico, y aunque dicen que el IMSS todavía atiende no hay suficientes psicólogos para atender a todos esos ex trabajadores pero de que es urgente abrir un centro de atención de eso no hay duda.

Claro que no será fácil convencerlos de que acudan con un profesional en salud mental, en ese sentido la cultura mexicana está muy atrasada, es común que al aconsejar a una persona que acuda con el psicólogo su primera reacción es que no está loco, hay la creencia que solo atienden a personas locas, como se les llama.

Una prueba de que es urgente es ver en las calles del centro de la ciudad a ex trabajadores que recorren la vía pública sin parar, otros se sientan en las bancas de la plaza principal y empiezan a recordar el escenario que viven, por eso autoridades tienen que empezar a ver este asunto con la seriedad que merece.

Nos leemos mañana..