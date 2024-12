Las Demandas No Detendrán El Proceso De AHMSA.

Pese a que diversos actores empresariales sostienen que las demandas de trabajadores pueden alargar el proceso de rematar bienes de AHMSA, el dirigente de la agrupación de ex trabajadores Julián Torres Avalos, dijo que eso no es creíble, al contrario protege sus derechos.

"Muchos hablan y opinan pero no tienen conocimiento de causa, de la realidad porque al llegar el día en que empiecen a pagar, tendrán que darnos el cien por ciento porque hay un laudo dictado que por supuesto el Conciliador Víctor Manuel Aguilera Gómez, tendrá que respetar" aseguró.

Dijo que se encuentran a la espera de que asuma la administración de la empresa para solicitar una reunión y aclarar varios puntos que demandan los ex trabajadores que siguen en espera de que se avance y empiece el avaluó de los bienes y su posterior remate para que destine recursos a los trabajadores.

Señaló que fueron poco más de 500 los trabajadores que colocaron demanda en reclamo del pago completo de sus derechos por antigüedad, incluso las demandas se colocaron antes de la declaración de quiebra por lo tanto debe ser manejo aparte de todos esos expedientes de demanda.

Por otro lado en Hércules, dicen que el frio empezó y feo la madrugada de ayer miércoles estaban a tres grados bajo cero y ya por la mañana hasta en cuatro grados bajo cero, y temen que empiece a fallar el servicio eléctrico por falta de mantenimiento al equipo que abaste de electricidad.

Señalan que existe el compromiso en el sentido de que no va a fallar el servicio pero en inviernos anteriores les ofrecieron lo mismo pero falló el equipo además se incumplió con abastecer diesel dejando en el desamparo a familias que todavía siguen en el mineral en espera de la reactivación de las minas.

No hay duda que les falta información real, sinceramente alguien tiene que decirles que reactivar las fuentes de trabajo es imposible, no hay planes para ello y ya entonces tomen la decisión que mejor se ajuste a su estilo de vida, porque no hay planes de reactivar las minas de mineral.

Cuestión de recordar que el ferroducto desapareció, las minas se encuentran por completo inundadas, el equipo deteriorado entonces eso hace imposible que haya manera de reactivar las fuentes de trabajo, es una realidad que creo, alguien tiene que decirles aunque sea doloroso pero es lo correcto.

En otro tema, porque la clínica del ISSSTE es obsoleta y representa riesgos para los pacientes, el Sindicato de Trabajadores de la Educación sigue gestionando que se autoricen recursos para construir una nueva clínica hospital ante el riesgo de que en cualquier momento colapse.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional de la Sección quinta, dijo que ha escuchado que si hay proyecto de inversión en ese tema, pero no hay nada en concreto, a nivel nacional se hacen las gestiones, entregaron información de la realidad por esa razón confían que haya respuesta.

Recordó que el edificio actual se construyó hacer unos 50 años por lo cual es fácil comprobar que no puede dar un buen servicio, en aquel entonces el número de afiliados era muy bajo pero ahora tienen miles de derechohabientes tanto personal de la educación como burócratas federales y hasta municipales.

"Con eso nos damos una idea de lo infuncional de la clínica, se requiere que autoridades tomen las cosas con la seriedad que representa, todos merecemos una buena atención, con todos los servicios médicos, laboratorios my suficiente personal, de lo contrario en pocos meses habrá problema" advirtió.

Nos leemos mañana..