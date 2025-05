Lamentable que no quieran que les digan la verdad

Muy lamentable que ex trabajadores de Altos Hornos de México no acepten recomendaciones de actores sociales cuando se les dice que es tiempo de reflexionar y entender que la empresa ya no será la misma y que lo mejor es que busquen otra fuente de ingreso.

Lo anterior luego de las declaraciones del empresario turístico Juan Enrique Oviedo Garza, quien dijo que los trabajadores deben empezar a entender el cambio en el estilo de vida, que los salarios serán diferentes a los de AHMSA además con mucho menos prestaciones a las que disfrutaban.

Incluso ayer el nuncio apostólico en México Josep Spiteri, toco el tema y en cierta forma también dijo lo mismo que es tiempo de seguir unidos y organizados, no perder la fe y entender que todos los problemas de la vida tienen que enfrentarse para seguir en este camino y salir adelante.

Todo indica que a los ex trabajadores ya les gustó que les hablen cosas bonitas aunque a final de cuentas todo sigue igual, no hay información absolutamente de nada solo suposiciones que se dan como un hecho o realidad pero pasa el tiempo y todo sigue exactamente igual.

Siempre es bueno reflexionar sobre todo en estos tiempos en que hay inquietud entre los trabajadores que por su lado tienen que entender que no siempre habrá comentarios favorables que hay gente que opina solo porque puede, otros resentidos con la vida aprovechan para descargar su coraje.

Y claro que es bueno soltar lo que uno trae, eso forma parte de la salud mental, es cierto hay muertos e inquietos pero también es cierto muchos ya buscaron y encontraron otro trabajo quizá al principio se sientan incómodos porque no es el mismo salario pero cuando menos ya tienen para hacer frente a los gastos.

Seguir en las condiciones actuales participar en movimientos es solo desgaste físico y mental que ha final se convierte en enfermedad clínica, entonces creo que reflexionar siempre es bueno sobre todo cuando son sugerencias o consejos ni no vas de acuerdo solo calla y espera que la vida continúe.

De lo contrario seguirán leyendo comentarios fuera de la realidad mientras que lo más importante es la familia por quien es obligado salir adelante, entender que lo más preciado de la vida es la familia, partir de ese punto para retomar la vida, es cuestión de valorar la vida, así de fácil y sencillo.

En otro comentario, las acciones sanitarias contra el dengue siguen adelante, ayer e informó que la presidencia municipal de Frontera reforzó su campaña con tecnología de última generación y es que en realidad al aparecer el primer caso es para encender la alerta sanitaria en la región.

La picadura del zancudo obliga a permanecer en casa en cama, porque no hay condiciones para acudir a laborar y como está clasificada como enfermedad general entonces solo se les paga el 60 por ciento del salario y final quien pierde es la familia porque se reduce su ingreso semanal.

Ahora que también la población tiene mucho que aportar, evitar acumular recipientes donde se almacena agua sobre todo al aire libre, llantas y floreros que son nido de la larva del dengue y su reproducción es inmensa por ello se tiene que contar con la participación de la comunidad.

Si todos aportamos algo no hay duda que se reducen las posibilidades de que regresen las estadísticas de afectados por esa razón es bueno entender y participar dentro de la cruzada diseñada por autoridades municipales en este caso de Frontera que redoblaron la campaña de fumigación:

Nos leemos mañana..