Lamentable siguen sin reaccionar

Por lo que se alcanza a leer en redes sociales, hay ex trabajadores de Altos Hornos de México que aún no alcanzan a entender la magnitud del problema y siguen atizando al fuego con comentarios fuera de orden sobre todo cuando piden no abandonar las puertas de la empresa

Con esa posición se alcanza a observar que lejos de manejar un clima tranquilo, prefieren seguir atacando ahora más cuando involucran al sindico y lo acusan de permitir la venta de una parte de los bienes de la empresa cuando todos conocen que aún no estaba decretada la quiebra.

El problema es mayo cuando dicen que la empresa ya se desmanteló, no alcanzan a entender que los grandes departamentos equipo siguen intocables y ha final es lo que da mayor precio a la empresa, de eso no ha duda además el síndico tiene información clara y certera.

Creo que a final del día los ex trabajadores serían los más afectados con la postura de la minoría que siguen sin entender el problema al que se pueden meter si persisten en su loca actitud de impedir el acceso y negociar sus intereses mientras la inmensa mayoría prefiere esperar.

Por cierto en este sentido el dirigente del Sindicato Democrático Minero Ismael Leija Escalante, dice que con la intervención de la Comisión Especial de Senadores se alcanza a observar que enseguida vendrá la participación del Gobierno Federal, que las cosas se van dando poco a poco.

Incluso destaca que el Síndico avanza en el proceso de levantar el inventario de los bienes que es parte del procedimiento, falta que ingresen al interior de las dos plantas siderúrgicas para entonces concluir, de no presentarse problemas para el próximo mes de marzo ya se tendría todo listo.

Esa es la razón por la cual insiste en su llamado de no hacer cosas malas que detengan el manejo de la quiebra, es lo que muchos esperan son conscientes de que solo de esa manera será posible que conocer el destino final al no descartar que existan postores interesados en comprar la empresa.

Incluso señala que tiene información en el sentido de que cuando menos tres grupos no quitan la mirada de la empresa es cuestión de que el Gobierno Federal haga lo suyo y genere condiciones para motivar a quien pueda quedarse con la empresa es un aspecto que no se puede olvidar.

En este sentido el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Humberto Prado Montemayor, sostiene si criterio de que será hasta el próximo año cuando haya información relativa al proceso de quiebra es un asunto mucho muy complejo como para terminar este año.

A eso se suma las demandas interpuestas por trabajadores y acreedores aunque no se quiera ver de esa manera, en cierto momento puede detener el avance hasta que no se resuelvan esos puntos ante autoridades por ello reitera que aunque ex trabajadores se molesten con esa declaración lo correcto es entender las cosas.

Dice que en su primera comparecencia ante la Comisión Especial de Senadores, el síndico fue claro al reconocer que es un tema muy complejo, lleno de situaciones que en cierto momento pueden influir y por supuesto son acciones que los involucrados en este caso ex trabajadores deben de tener en cuenta.

"No es un camino fácil, conforme se avance podrá identificarse asuntos que detendrán el proceso, aunque no se quiera ver de esa manera es bueno que se conozca lo que puede ocurrir, no se vale hacer falsas expectativas y pensar que este mismo año, en seis meses todo estará listo" enfatizó.

Nos leemos mañana..