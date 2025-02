Gira de lástima

Para lo único que ha servido la gira que hace por las diversas regiones de Coahuila la malograda y perdidosa "líder" del PAN Coahuila Elisa Maldonado es para que la gente simple y sencillamente se burle de ella por qué con el debido respeto que merece la dama, como dirigente nada más no pasó la prueba.

Y para nuestra basta hacer un poquito de memoria y recordar que fue ella y su comité Estatal quienes se encargaron de mandar hasta el cuarto lugar de las preferencias al otrora fuerte Partido Acción Nacional, y que incluso está a punto de desaparecer.

Cómo si su "liderazgo" fuera recordado con gusto por alguna sola persona, la joven Monclovense se da el lujo de salir a visitar a la "militancia" la cual ella y su grupo se encargaron de ahuyentar.

Y la verdad no tiene la culpa ella, más bien fue el ex alcalde panista de Monclova Mario Davila Delgado quien la metió en este embrollo y recibiendo a cambio una chamba para su señor padre accedió a los caprichos políticos del nefasto ex alcalde quien también , y por cierto, fue vapuleado por el priísta Carlos Villarreal Pérez.

Pero bueno a la pobre Elisa le tocó pagar los platos rotos y andar ahora por todo el Estado como dijeran los Traileros del Norte: "Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido".

INVITADOS

Los que ayer tuvieron que madrugar e irse muy bañados, cambiados y perfumados a la capital de Coahuila, Saltillo, fueron los alcaldes de la region centro quienes fueron invitados por el jefe del ejecutivo Coahuilense Manolo Jiménez Salinas a rendir homenaje a nuestras fuerzas armadas.

Y es que con la conmemoración del día del Ejército Nacional Mexicano Jiménez Salinas no podía dejar desapercibido dicho día tan especial para los Coahuilenses pues son las fuerzas armadas quienes en conjunto con las autoridades Estatales quien hay sido garante de la seguridad en esta población.

Así los alcaldes de la región quienes atestiguaron el reconocimiento buen merecido que el Gobernador de Coahuila rendía a nuestras fuerzas armadas en su día.

INVITA UAC A SEMINARIO -TALLER DE ESCRITURA HISTÓRICA Y CIENTÍFICA

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICS) Unidad Laguna y en colaboración con la Academia de Historia y Geografía Filial Coahuila y el Archivo Municipal de Torreón, invitan al Seminario-Taller de Escritura Histórica y Científica, el cual se realizará del viernes 21 de febrero al sábado 8 de marzo de 2025.

El Seminario-taller tiene por objetivo proporcionar herramientas útiles para la investigación y redacción en el campo de la Historia y las Ciencias Sociales, y está dirigido a profesionistas, estudiantes y público en general que busquen adquirir o perfeccionar conocimientos y habilidades para la búsqueda, organización, sistematización y presentación de información, relacionada con el campo de las Ciencias Sociales, particularmente en la Historia.

Los participantes conocerán y dominarán las normas básicas vigentes para escribir un documento de investigación y comunicar sus resultados, esto con el fin de que sean publicados o albergados como documentos con valor científico-histórico y puedan reconocer este trabajo como parte del campo laboral de personas estudiantes de ciencias sociales.

Las sesiones serán presenciales y se impartirán en las instalaciones del Archivo Histórico de Torreón, ubicado en la calle Manuel Acuña #140, en el Centro Histórico de Torreón, su duración es de 12 horas, cuatro por semana; los participantes que concluyan el Seminario con un 90% de asistencia recibirán una constancia de participación otorgada por el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la UAdeC.

El contenido del curso se dividirá en dos módulos, el primero "¿Cómo hacer una investigación? El decálogo del historiador a través de la memoria interrogada", será impartido por el Mtro. Jorge Tirzo Lechuga Cruz, docente de la UAdeC y miembro del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas; mientras que el segundo módulo "Introducción a la Escritura Académico-Científica", será impartido por José Alejandro Vásquez Hernández, maestro en Análisis Político por la Universidad de Guanajuato.