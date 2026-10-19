Es mejor comprar AHMSA que construir una nueva

Pese a las condiciones en que se encuentra el equipo, Altos Hornos de México es más atractivo comprar la empresa que construir una nueva acerera, porque se requiere de una cuantiosa inversión, por ello Cargill y Afirme tienen una buena opción que no deben desaprovechar.

Luis Zamudio Miechelsen, ex director general de la acerera, dijo que en el caso de don José Arturo Domínguez Arteaga, la verdad que desconoce todo el proceso productivo, además no tiene las condiciones financieras para echarla a volar my sobre todo pagar liquidaciones al personal.

"La verdad no sé de donde salió ese señor, no conozco que tenga experiencia en siderúrgica por ello la opción más viable es la asociación de Afirme y Cargill, tienen recursos para todo, entonces es cuestión de esperar que concluyan los 90 días que pidieron para concretizar la compra" señaló.

Dijo que el precio de la empresa es atractivo, es cuestión de analizar cuanto saldría construir una nueva empresa de la magnitud de AHMSA y entender que pese a las condiciones en que se encuentra es viable su rescate mediante un buen plan de inversión todo se puede.

Por otro lado, los trabajadores que tengan que llevar asunto laboral en el Centro de Conciliación, pueden ahorrarse el pago de honorarios a los abogados, para ello existe la Procuraduría del Trabajo, que ofrece ese servicio sin pago, es una opción que tienen pata llevar el juicio.

Roberto Ramírez García, director del Centro de Conciliación Laboral, dijo que la Procuraduría de Trabajo se encuentra en el mismo edificio, por ello cuando un trabajador tenga que llevar un juicio, si no quiere pagar tiene la opción de llegar con el personal y presentar su caso.

"Es un servicio gratuito, lo que pasa que muchas veces no recuerdan que existe esa opción en donde también se concilia entre ambas partes para evitar que llegar al Tribunal Laboral, en caso que sea necesario seguir con el juicio el personal de la Defensa del Trabajo los pueden asesorar hasta el final" recordó.

Indicó que es decisión del trabajador tomar la asesoría de la PDT o bien contratar abogado particular, a quien se le tiene que pagar sus honorarios mientras que los inspectores son de oficio, al igual que en el Centro de Conciliación Laboral, el servicio es gratuito y es una opción que tienen.

En otro tema, definitivamente que el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, abandonó a la base trabajadora, al menos la mañana de ayer participaba en un evento por la semana contra el cáncer de mama, pero apenas observó a reporteros y en cierta forma huyó de inmediato.

Abandonó el evento para no dar la cara, para no responder sobre el malestar de los trabajadores que votaron en contra de aceptar el incremento salarial lo que obligó a seguir en negociación pero se comprobó el rechazo generalizado de la base trabajadora que se siente ofendida.

Raúl Rosales Duran, no quiere dar la cara, prefiere emprender la huída antes que dar su declaración y responder a preguntas sobre el rechazo a su persona por parte de sindicalistas que en repetidas ocasiones lo ha acusado de abandono, puesto que no quiere encuentros con sindicalistas.

Lo que ocurrió la mañana de ayer es una prueba de que no le interesa para nada las acusaciones en su contra se le olvida que el puesto es pasajero y al concluir tendrá que enfrentar el repudio de sus compañeros quienes ahora se arrepienten del apoyo que le otorgaron.

Nos leemos mañana..