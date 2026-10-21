Moviliza ingreso de personas a la planta uno

La repentina llegada de varias personas al interior de la planta Uno de AHMSA movilizó a trabajadores quienes buscaban conocer que buscan, pero eso también provocó un incidente entre el Látigo y Ervey Valenzuela, lo que hace ver que ya se cruzaron intereses dentro del movimiento.

Y es que muchos se preguntan qué pasa con Valenzuela le tira a Julián, a Leija, al Sindicato pero de manera cotidiana acude a dialogar con licenciados de la empresa entonces como que algo no anda bien, sobre todo porque se pierde la unidad, al menos es que eso sea la intención.

Lo anterior al recordar que todos son trabajadores, todos van por lo mismo, es decir que se agilice el proceso de quiebra, entonces como que tratar de dominar el movimiento hace pensar otra cosa, porque a todos le tira, cuando lo correcto es dejar que participen, sumando esfuerzos se pueden conseguir mejores resultados.

Al menos es lo que dicen trabajadores que parece indicar que se busca un solo protagonista cuando en realidad siempre se ha dicho que la lucha es de todos, aquí no hay con eso de que hazte a un lado porque aquí mis chicharrones solo cuentan, dicho de otra manera es la primera llamada para aumentar la división.

Y es que la verdad se formó un pequeño incidente con la presencia del Látigo en la puerta cuatro, la gente de Ervey lanzó acusaciones fuera de orden por ello se insiste que con esa postura lejos de unificar criterios hace más profunda la división y es cuando sale la pregunta a quien le conviene eso?.

Creo que lo correcto es dejar que todos participen tampoco se vale aquello de que yo soy el único, lo que más atrajo la atención es la calma de Ervey cuando salieron acusaciones contra el Látigo, nadie dijo nada, permitieron que la división siga, y pues en realidad que así no podrán conseguir nada.

Al menos que eso sea la intención porque eso de tratar de manejar el movimiento de un solo lado como que habla de otra cosa, intereses pero no generalizados, entonces de seguir en esa postura como que en cierto momento seguirá aumentando la división y otra pregunta es a quien le conviene?

Ojalá y haya cordura entre todos los obreros ya no hay sindicato, solo un serio problema que debe tomarse como tal, con seriedad porque de lo contrario va a pasar lo mismo que otras ocasiones todos divididos y ha final aparece quien estaba detrás de los movimientos, al pendiente.

En otro tema, Fernando Córdoba Campos, exhorta a sus ex compañeros a no dejarse afligir por la desesperación de no concretizarse la venta de AHMSA, incluso les pide acercarse a Dios y confiar que esto pronto termine, son miles de familias que viven en la espera de una solución.

Dice que sigue en su mismo plan no cortarse la barba hasta que la empresa tenga nuevo dueño, su firmeza la basa en su fe por el creador y la Virgen de Guadalupe, incluso señala que todos los días antes de cualquier cosa primero acude a la Iglesia Santiago Apóstol a ponerse en manos de Dios.

"Tengo fe y esperanza que este trago amargo pronto termine, entiendo que muchos compañeros viven serios problemas emocionales porque no es cualquier cosa quedarse sin empleo de un día para otro y sobre todo no recibir su liquidación en mi caso por 40 años de servicio" recordó.

Señala que aunque se menciona fechas, lo que pasa es que primero tienen que esperar que se concretice la venta de la acerera porque será el inicio para conocer sobre el sistema de pago, mientras hay que saber dominar las emociones porque a final del día eso se puede convertir en problemas de salud.

Nos leemos mañana..