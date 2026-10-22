Se vigilará que se cumpla la ley silla

Inspectores de Trabajo, recorren negocios para detectar si propietarios no cumplen con la ley silla, que permite a trabajadoras y trabajadores permanecer sentados durante su jornada laboral, sobre todo cajeras y todo el personal que tiene el derecho de no estar de pie, dijo Roberto Ramírez García.

El director del Centro de Conciliación Laboral recordó que aunque se legisló sobre ese tema en realidad ya estaba contemplado en la Ley Federal de Trabajo aunque en la mayoría de los negocios no se aplicaba pero con la reforma ahora si es carácter obligatorio y se tiene que cumplir la ley.

"Corresponde a inspectores hacer los recorridos y aplicar las sanciones o recomendaciones en caso de incumplimiento, sobre todo en casos de cajeras de negocios en general que permanecían de pie las ocho horas de su jornada laboral, eso ya o está permitido por la ley" enfatizó.

Señaló que si hay trabajadores afectados pueden acudir a la dependencia a colocar su queja, no habrá nombres de quienes se quejaron, los inspectores tienen instrucción de pedir a los dueños o encargados de negocios que coloquen sillas en donde exista personal trabajando de pie, subrayó.

Por otro lado, la reforma que poco a poco termina con el pago de efectivo tanto a patrones como a comercios pegará con mayor fuerza en pequeños comercios y restaurantes, que serán obligados a utilizar el Código Q y el uso de tarjetas al igual que cuentas bancarias para manejar su dinero.

Janet Karina de la Rosa, comerciante de comida, dijo que en el caso de los pequeños negocios serán los más afectados toda vez que requieren cobrar en efectivo y presenta problemas puesto que al utilizar terminal el banco se los rechaza y dicen que deben estar como contribuyentes ante el SAT.

"En cierta forma nos quieren fiscaliza y hasta obligar a darnos de alta ante hacienda, eso se hizo para aumentar la recaudación pero los pequeños negocios van a salir afectados porque los gastos por impuestos y comisiones bancarias tienden a la alza y pegará en precios en mi caso de alimentos" apuntó.

A eso se suma que hay personas que no conocen el procedimiento para pagar con tarjeta menos el código Q lo que puede ocasionar errores y ha final perder tiempo para hacer las reclamaciones, fue una medida que no se analizó solo se legisló como una forma política o partidista, se quejó.

Por otro lado, la reforma a la modalidad 40 del IMSS atrajo la atención de millones de mexicanos que pagan por ese concepto y esperaban recibir una pensión elevada pero ahora aunque paguen mucho, el pago de la pensión será de acuerdo al último salario que hayan percibido.

Más una UMA lo que quiere decir que no será mayor a 20 mil pesos, en algunos casos hasta menos, por ello la petición generalizad es regresar al sistema anterior, mientras más pagabas más recibías como pago mensual, es decir en cierta forma se manejaba como un ahorro para la pensión.

Hay fiscalistas que dicen esa medida a corto plazo afectará a millones de mexicanos que durante toda su vida laboral, cotizaron pero por circunstancias de la vida en los últimos años de su vida en activo perdieron el empleo, entonces aunque pensaban recibir una pensión alta es todo lo contrario.

Incluso adelantan que es el camino para desaparecer esa figura y poco a poco terminar con el derecho a una pensión digna, el sistema de gobierno hace todo lo posible por ahorrar recursos del IMSS pero olvidando a quienes por años forjaron el progreso de la patria, así es la cosa.

Nos leemos mañana..