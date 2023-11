Lo correcto es operar con información oficial: Leija

Ante la serie de comentarios alrededor de AHMSA, el dirigente sindical Ismael Leija Escalante, consideró importante no levantar el ánimo, recomienda esperar a recibir información oficial, de esa manera no confundir tanto a trabajadores como a la sociedad en general.

Lo anterior al señalar que todos los comentarios sobre la empresa se convierten en interés general, despierta el ánimo pero ha final del día todo sigue igual, sobre todo porque hay quienes fijan fechas, la más recurrente el 30 de noviembre, es decir hoy jueves por ello es mejor esperar.

Se comenta ese día al recordar que vence el plazo para que el licenciado Ancira, pague los 120 millones de dólares al Gobierno Federal, pero no se puede pronosticar si se cumple o no, tampoco conocer que sigue si acaso no se paga, eso atrae la atención pero no se puede adelantar nada.

Recordó que en una ocasión el ingeniero Luis Zamudio, dijo que después de noviembre vendrían noticias positivas sobre la empresa, y como ha estado cerca de los inversionistas entonces no se descarta que tenga información acertada por ello reiteró su llamado a esperar la información oficial.

Por su lado el Látigo Rios, dice que poco a poco se va cerrando el círculo en torno a la situación de la empresa, incluso que el licenciado Ancira, renunció al Consejo de Administración, que eso permitirá avanzar un poco más rápido dentro del proceso de inyección de recursos.

Señala que no se ha perdido la fe en la recuperación de la siderúrgica, no importa si ya no está el licenciado Ancira, lo importante e interesante es que se reactiven operaciones y junto con ello se informe sobre los pagos pendientes a trabajadores, si hay proyecto de cumplir.

Para el dirigente sindical el hecho de que haya inversionistas con dinero para inyectar a la empresa es buena señala, pero insiste primero hay que esperar información oficial, para no levantar falsas expectativas entre la base trabajadora y sociedad en general que siguen metidos de lleno en el tema.

Insiste que en los últimos días han surgido noticias más alentadoras sobre AHMSA por ello todo puede ocurrir, espera que sea pronto porque diciembre ya se llegó y la nostalgia empezó a inundar el pensamiento de los trabajadores y sus familias por ser un mes de unidad familiar.

En otro tema, la burocracia municipal se prepara para elegir la Comisión que revisará el tabulador salarial, para ello serán consultados y presenten sus mejores gallos, tomando en cuenta que la negociación salarial no es tarea fácil, hay que hacer una serie de estudios socio económico.

Jesús Rivera Quintero, Secretario General del Sindicato de Trabajadores, recordó que el tabulador salarial vence el 14 de febrero, para entonces las pláticas ya deben estar concluidas y convocar a trabajadores a asamblea de información en donde se les diga el ofrecimiento salarial.

Al tocar ese tema, señala que no se puede adelantar cuanto será el porcentaje que ofrezca el municipio, es malo decir cifras, hay que sentarse a negociar, primero en diciembre colocar el emplazamiento a huelga, y para enero iniciar las pláticas para entonces será posible conocer un poco más de la inflación.

"Serán los compañeros los encargados de designar la comisión revisadora del tabulador salarial y el comité de huelga, directamente en sus departamentos tendrán en sus manos la toma de decisión, siempre se actúa de esa manera democráticamente y esta ocasión no será la excepción" indicó.

Nos leemos mañana..