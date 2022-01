Lo dicho el envío a resguardo domiciliario de trabajadores de 60 y más años de edad con problemas crónicos de salud, levantó comentarios entre la raza de la planta Uno de Altos Hornos de México, la mayoría coincide que la decisión fue buena ante el fuerte número de contagios y ser vulnerables.

Otros dicen que en estos tiempos todos somos vulnerables tomando en cuenta que el virus pega por igual, haya o no enfermedad, y es cierto, pero de que fue buena la decisión de eso no hay duda, es cuestión de observar a esos obreros y comprobar que su estado de salud si es malo.

Incluso no se descarta que el lunes a primera hora hagan acto de presencia en la sede sindical, la mayoría pide que les autoricen el retiro voluntario, total negocian el convenio de pago a un año, la diferencia es que ya con el papel de su baja en mano acuden al IMSS a tramitar el pago de su pensión.

No hay duda que vendrán diversas reacciones, la directiva sindical tendrá que echar mano de su experiencia para hacer frente a esas peticiones, no es fácil conseguir el retiro voluntario hay que ser honestos y claros, pero de que seguirán con esa petición de eso no hay la menor duda, tiempo al tiempo.

Por el rumbo de la CTM, poco a poco el campamento instalado afuera de Teksid de México, se vacía, los ex trabajadores ya entendieron que es perder el tiempo, y aunque reciben mil pesos de apoyo semanal no tienen seguridad social ni derecho a crédito del Infonavit.

Ya va para tres años de estar apostados, el asunto sindical entrampado, es cierto el minero ganó pero al mismo tiempo perdió, lo anterior en razón de que le ganaron a Tereso Medina, pero el titular del Contrato Colectivo de Trabajo es la CTM de Frontera, eso desde que llegó la empresa.

Es por esa razón que no encuentran la manera de recibir el Contrato, por eso se insiste vendrá otro problema legal, los Galindo van a demostrar que son los titulares, y ahí está el detalle, de eso no hay la menor duda, el tiempo dará la razón a quien la tenga, incluso hasta en Juzgados.

Sencillo que es la cosa a poco si el Minero tiene el triunfo en sus manos, no haría valer el derecho? Claro que si, pero se insiste una laguna o error al momento de pelear por la vía legal, los dejó fuera, por esa razón el campamento se vacía, ojala y esos ex trabajadores entiendan la realidad.

Y en temas sociales, para Armando García Grimaldo, dirigente de la UCD Nacional, el hecho de incluir la legalización de unidades modelo 2017 representa un problema, las armadoras nacionales, pueden transitar por la vía legal, ampararse y echar abajo el Decreto Presidencial.

Sería entonces cuando el Presidente López Obrador se lave las manos y diga yo cumplí pero se perdió en la ley, eso puede ocurrir el próximo lunes cuando el sector automotriz nacional reaccione y de a conocer su postura, por eso se insiste hay condiciones para transitar por la ley.

Incluso propone modificar el Decreto dejar unidades hasta el 2011 e incluir modelos de todos los países, es la forma como se puede detener la reacción de armadoras, además dice que incluir las unidades superiores al 2014 no se puede calificar como acto en beneficio de los mexicanos.

"No hay porque incluirse, por eso insisto puede ser que sea estrategia para que armadoras reacciones, se amparen y se detenga el proceso de legalización, es un escenario que no se puede descartar, también es cierto todas esas unidades ya transitan en el país y no causan problemas" apuntó.

Nos leemos mañana...