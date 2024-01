Mediante fideicomiso vendrá la inyección de recursos en AHMSA

Ayer trascendió que para la inyección de recursos en AHMSA es necesario formar un fideicomiso, es decir blindar el dinero y que en realidad se destine para el fin que se creó la asociación.

Eso es lo que se comenta entre empresarios que conocen de este asunto y señalan que es una buena medida tomando en cuenta que dentro del portafolio de negocios se incluyen pagos parciales a sindicalizados y empleados de confianza, por ello hay que hacer buen uso de los millones de dólares.

Se insiste dentro de este proceso no se incluyen las minas de Hércules, en cierta forma no hay equipo, se lo robaron y toda la maquinaria que se encontraba adentro de las minas ya no funciona pues se inundaron, entonces desde ese punto de vista es preferible traer el mineral de fierro de otras partes.

Claro que hay que esperar información oficial en ese sentido, todos le apuestan que a más tardar el miércoles de la próxima semana habrá información sobre todo de la asamblea de consejo celebrada el 21 de diciembre para los conocedores del caso en cierta forma se juega el futuro de la empresa .

Por otro lado, en realidad nadie entiende a trabajadores, dentro de los diversos grupos sociales se maneja información sobre la inyección de recursos, algo que amas de casa ven con buenos ojos y esperanza de recuperar los empleos, pero el prietito en el arroz nunca falta.

Lo anterior en razón de que hay obreros que insisten en manejar todo de manera política incluso señalan que es mejor el Sindicato Minero, pero de inmediato viene la respuesta, dónde está el líder, ni una sola despensa a enviado, mejor Eva Galaz, que también ya se retiró y ya no envió nada.

Al menos es lo que se comenta en redes sociales, la verdad que en ocasiones da risa la errónea postura, quienes conocen del caso son conscientes que este asunto no es problema del sindicato democrático, que es por intereses muy grandes y potentes a nivel nacional lo que ocasionó la paralización de la empresa.

Si no creen eso cuestión de preguntar a los obreros de Cerro del Mercado y otras secciones en donde el minero es titular del Contrato Colectivo de Trabajo se encuentran en las mismas condiciones que los de AHMSA, si no creen que pregunten si ya les pagaron y que ayuda han recibido del senador, así de fácil la cosa.

En otro tema, la primera semana de enero no trajo muchas sorpresas en cuanto a precios, solo algunos productos alimenticios subieron de precio, pero no hay que confiarse este año apenas empieza, en el 2023 todo el año se movieron los precios incluso es poca la información sobre el índice inflacionario.

Por esa razón es válida la postura de la dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados María del Rosario Esquivel Martínez, cuando dice que exigen un incremento del 20 por ciento a las pensiones del IMSS es la forma de equilibrar un poco los aumentos de precios.

Y es que en realidad y aunque usted no lo crea hay pensionados que mensualmente reciben menos de tres mil 500 pesos, nadie en su sano juicio puede pensar que con esa cantidad pueden cubrir sus necesidades, además son personas que no se encuentran en condiciones de trabajar.

Ojala y este año el Presidente López Obrador, recuerde sus promesas de que primero los pobres, en el caso de los pensionados y jubilados de esa manera se pueden clasificar por el bajo ingreso o bien que baje la edad a 60 años para recibir el apoyo bimestral, es otra opción que puede aplicarse.

Nos leemos mañana..